Passaggio al part time: di quanto si sposta la pensione?

Soprattutto in ambito scolastico e soprattutto gli insegnanti, chiedono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time. La trasformazione non è automatica. Bisogna presentare apposita domanda.

Qualche nostro lettore ci chiede di sapere come il part-time incide poi sulla futura pensione. Si andrà in pensione più tardi? L’importo della pensione mensile sarà più basso?

Le tre tipologie di contratto

Innanzitutto appare utile ricordare che di contratti di lavoro part-time ne esistono di diverse tipologie. In dettaglio c’è:

part-time orizzontale (la prestazione lavorativa è ridotta in tutti i giorni lavorativi. Quindi, si lavora tutti i giorni ma con orario ridotto rispetto a quello ordinario);

(la prestazione lavorativa è ridotta in tutti i giorni lavorativi. Quindi, si lavora tutti i giorni ma con orario ridotto rispetto a quello ordinario); contratto part-time verticale (si lavora solo alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno);

(si lavora solo alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno); part-time misto (è una combinazione tra quello orizzontale e verticale. Quindi, si lavora in certi giorni e con orario ridotto).

Il ricorso al lavoro part-time è frequente non solo nel settore privato ma anche nel settore pubblico.

Come il part-time incide sulla pensione

A volte è direttamente l’azienda o l’ente a proporlo. Altre volte è il lavoratore stesso a chiederlo perché ha esigenze proprie.

Andando a rispondere ai nostri lettori, diciamo subito che il contratto di lavoro part-time non incide sugli anni di anzianità contributiva.

Quindi, con il part-time la data del pensionamento non si allontana, nel senso che il periodo di lavoro part-time è considerato per intero (52 settimane per ogni anno) ai fini del diritto alla pensione.

Il problema, invece, si pone sul montante contributivo. Un contratto di lavoro part-time significa anche una retribuzione mensile più bassa rispetto a un full-time. Quindi, significherebbe un assegno mensile di pensione più basso rispetto a chi ha lavorato con il full.

Inoltre, i periodi di lavoro part-time, diminuendo il montante contributivo, potrebbero indurre l’interessato a dover posticipare la data della cessazione così da poter raggiungere l’importo pensionistico desiderato.

Riassumendo…