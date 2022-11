Pagamento bollo auto in regione diversa da quella di residenza: quale importo si calcola?

Sono residente in Campania in provincia di Caserta. Da qualche mese però mi trovo in Lombardia. La residenza è ancora giù. Devo pagare il bollo sulla mia auto. Posso pagarlo anche fuori regione oppure devo pagarlo per forza in qualche agenzia ACI o pratiche Auto della Campania? Faccio questa domanda perché qualcuno mi ha riferito che il bollo deve essere pagato solo presso le agenzia convenzionate con la regione di residenza.

E’ davvero così?

Ecco il quesito posto alla redazione di Investireoggi.it da un nostro lettore.

Per rispondere dobbiamo ricordare innanzitutto che il bollo auto è una tassa di competenza Regionale. Le entrate erariali che ne derivano, quindi, finiscono direttamente nella casse della Regione. Precisamente il versamento è alla Regione di residenza del proprietario del veicolo.

L’importo del bollo da pagare varia a seconda della potenza e del tipo di veicolo. Ad ogni modo è possibile conoscere in anticipo quanto pagare, inclusa eventuale sanzione ed inclusi eventuali interessi in caso di pagamento in ritardo.

C’è un servizio web (gratuito) per il calcolo bollo auto messo a disposizioni dall’ACI (Automobile club Italia) che permette il calcolo. E’ accessibile senza la necessità di autenticarsi. Il servizio, tuttavia, non è attivo per tutte le Regioni.

Bollo auto fuori regione, le regole

Essendo il bollo auto una tassa regionale, la regola generale prevede che vada pagato nella propria Regione. Tuttavia, è ammesso anche pagarlo fuori regione ma esclusivamente presso le delegazioni Aci, agenzie di pratiche auto, tabaccai, uffici postali e sportelli bancari convenzionati con la propria Regione di residenza.

Quando si paga il bollo auto fuori regione è consiglio portare con sé il bollo pregresso, in modo da accertare numero di targa e data di scadenza della tassa.

L’importo che si paga è sempre quello calcolato sulla base delle regole previste per la propria regione di residenza. Se, ad esempio, si ha residenza in Campania e tale regione, a differenza della Lombardia, non ha previsto alcun tipo di sconto sulla tassa, anche laddove si paga materialmente in Lombardia nessuno sconto sarà applicato.

Le scadenze della tassa

A proposito di scadenza bollo auto, e quindi entro quando la tassa deve essere pagata, occorre distinguere a seconda che trattasi di veicoli di prima immatricolazione o di veicoli già in circolazione.

Per i veicoli già circolanti ed immatricolati nel nostro Paese, il bollo deve essere pagato entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo dovuto.

Quindi, se la tassa ha scadenza ad ottobre, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre 2022. Questo, ad esempio, il calendario scadenza ufficiale bollo auto pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ACI (Automobile Club Italia):

31 gennaio 2022 – pagamento bollo scaduto a dicembre 2021

– pagamento bollo scaduto a dicembre 2021 28 febbraio 2022 – pagamento bollo scaduto a gennaio 2022

– pagamento bollo scaduto a gennaio 2022 31 maggio 2022 – pagamento bollo scaduto a aprile 2022

– pagamento bollo scaduto a aprile 2022 30 giugno 2022 – pagamento bollo scaduto a maggio 2022

– pagamento bollo scaduto a maggio 2022 31 agosto 2022 – pagamento bollo scaduto a luglio 2022

– pagamento bollo scaduto a luglio 2022 30 settembre 2022 – pagamento bollo scaduto agosto 2022

– pagamento bollo scaduto agosto 2022 31 ottobre 2022 – pagamento bollo scaduto a settembre 2022

– pagamento bollo scaduto a settembre 2022 31 gennaio 2023 – pagamento bollo scaduto a dicembre 2022.

Per i veicoli, invece, immatricolati per la prima volta nel nostro Paese nel 2022, il pagamento del bollo auto deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione oppure entra la fine del mese successivo se l’immatricolazione è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese. Quindi, ad esempio, per una immatricolazione fatta il 10 ottobre 2022, il primo pagamento della tassa doveva essere entro il 31 ottobre 2022. Per un veicolo immatricolato il 26 ottobre 2022, il bollo lo si può pagare entro il 30 novembre 2022.