Offerte lavoro Poste Italiane estate e autunno 2019: si cercano postini e figure di front end

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane in Trentino Alto Adige. Il noto gruppo sta infatti cercando figure di frond end e portalettere nella provincia di Bolzano con patentino di bilinguismo. Per la figura di portalettere si parla di assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali. Vediamo come candidarsi e i requisiti necessari.

Assunzione postini

Al momento Poste ha aperto delle posizioni per portalettere con avvio da agosto. Si tratta di reclutamenti a tempo determinato per il periodo estivo ed autunnale. La durata solitamente è di 3 o 4 mesi, in questo caso i postini saranno assunti da agosto e fino ad ottobre/novembre. Per candidarsi occorre possedere alcuni requisiti come la patente di guida del motomezzo aziendale, che è solitamente uno scooter Piaggio Liberty 125 cc, patentino di bilinguismo italiano e tedesco necessario per lavorare nella provincia di Bolzano e idoneità generica al lavoro documentata con certificato medico. Per avere maggiori informazioni sul patentino di bilinguismo basta collegarsi a questa pagina dove sono fornite tutte le informazioni per ottenere l’attestato.

Solitamente le candidature per postini vanno inviate dalla pagina Poste lavora con noi, i candidati dovranno poi affrontare un test online e una prova di guida del motomezzo aziendale.

Figure di front end

Sempre per la provincia di Bolzano, tra cui anche Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, si stanno cercando Figure di Front End da assumere a tempo determinato ma in questo caso c’è la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Le figure di front end dovranno occuparsi nello specifico di promozione e vendita di prodotti e servizi, informazione al cliente, procedure operative etc.

Per candidarsi è necessario rispettare alcuni requisiti quali attestato di bilinguismo, cui per l’ottenimento basta seguire la procedura indicata nel link che vi abbiamo indicato sopra, e possesso del diploma. Una volta inviata la candidatura sarà necessario affrontare 2 test di ragionamento, uno di lingua inglese e un colloquio.

In tutta Italia, invece, Poste sta cercando laureati per consulenza finanziaria e commerciale. Si cercano laureati con Laurea Magistrale in discipline Economiche ossia Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche con votazione finale non inferiore a 102/110, doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo e conoscenza degli strumenti di Office Automation. Si prevede contratto di 36 mesi.

Tutte le offerte di lavoro disponibili con Poste si trovano a questa pagina

