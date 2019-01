Offerte lavoro Poste Italiane 2019: si cercano postini da febbraio in tutta Italia

Poste Italiane ha indetto un maxi recruiting per postini a tempo determinato. Anche stavolta si tratta di esigenze stagionali e nel dettaglio per la prossima stagione primaverile in cui si prevedono picchi di lavoro e per coprire le assenze di personale. Le assunzioni per Portalettere si svolgeranno in tutta Italia e come sempre si parla di contratti di 3 o 4 mesi. I posti di lavoro attuali fanno parte del piano assunzioni di Poste che dovrebbe durare fino al 2020 e prevede 8 mila posti di lavoro.

Requisiti e sedi

Per potersi candidare come postino con Poste Italiane è necessario possedere alcuni requisiti specifici. Saranno presi in considerazione anche persone senza nessuna esperienza e senza limiti di età ma conterà il voto ottenuto al diploma o alla laurea, questo per rendere più stringente la selezione. Per inviare la domanda è necessario possedere diploma di scuola superiore con votazione di almeno 70/100 oppure laurea con votazione di almeno 102 su 110. Tra i requisiti richiesti anche il possesso della patente di guida, idoneità alla guida del motomezzo aziendale (Piaggio liberty 125 cc), idoneità generica al lavoro, patentino del bilinguismo per la provincia di Bolzano.

La ricerca di postini per Poste Italiane è su tutto il territorio nazionale:

-Emilia Romagna province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena,Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini

– Lombardia province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi

– Trentino Alto Adige province di Trento, Bolzano

-Piemonte province di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola

– Veneto province di Venezia, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso,Padova, Rovigo

– Friuli Venezia Giulia province di Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

-Marche province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

-Valle d’Aosta Aosta

-Liguria province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia

-Toscana province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato

-Abruzzo province L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti

-Umbria province Perugia, Terni

-Lazio province Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone

-Molise province Campobasso, Isernia

-Puglia province Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani

-Basilicata province Potenza, Matera

-Sardegna province Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias

-Sicilia province Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa

-Campania province Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno

-Calabria province Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

Come candidarsi

Le assunzioni sono previste dal mese di febbraio 2019 per una durata di 3 o 4 mesi, dunque fino ad aprile o maggio 2019. La domanda va inviata collegandosi alla pagina Poste lavora con noi. Una volta inviata la domanda i candidati idonei dovranno affrontare un test online, una prova di guida del motomezzo e un colloquio. C’è tempo per candidarsi fino al 13 gennaio 2019.

Leggi anche: Assunzioni Poste Italiane 2019: maxi campagna per postini senza esperienza

Condividi su