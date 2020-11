Offerte lavoro Natale 2020: 3mila posti nella GDO e logistica in tutta Italia

In vista del Natale 2020, si cercano numerosi profili per lavorare nella GDO. Sono aperte 3mila posizioni in tutta Italia per chi cerca un lavoro temporaneo sotto le feste. Di seguito tutti i dettagli.

Tremila posti di lavoro in tutta Italia, le figure ricercate

A cercare profili è la multinazionale Gi Group, che sta selezionando figure per la Grande Distribuzione Organizzata e logistica in vista del prossimo Natale 2020. Quindi, le selezioni si rivolgono a persone interessate a lavorare nei supermercati e magazzini degli store online che durante il periodo di Natale vivono solitamente un picco molto forte con un aumento della richiesta di prodotti alimentari e e beni di prima necessità. Nonostante il periodo molto delicato causato dalla pandemia, infatti, a reggere è proprio la GDO dove la richiesti di beni e servizi è sempre molto alta e durante le feste, è particolarmente accentuata.

Gi Group, quindi, sta cercando 1500 figure nella Grande Distribuzione Organizzata per i reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, pescheria e cassa. Si richiedono, quindi, figure disponibili a lavorare part-time o tempo pieno, anche alla prima esperienza. Si cercano anche 1700 figure per il settore della logistica, che hanno esperienza nel magazzino e vogliono lavorare sia full time che part time e su turni. I candidati devono anche avere conoscenze in merito alla sicurezza del lavoro.

Sedi di lavoro e come inviare la candidatura

La ricerca è praticamente in tutta Italia, in particolare in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia per la GDO e Abruzzo, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Veneto, Lombardia e Friuli per il settore logistica. Gli interessati possono candidarsi alla pagina di Gi Group dedicata alle carriere.

In seguito dovranno attendere una eventuale chiamata dalle risorse umane per effettuare i colloqui conoscitivi.

