Offerte lavoro Mutti: assunzioni per mille persone per l’estate 2021

Offerte lavoro con Mutti che seleziona delle risorse per delle assunzioni stagionali legate alla Campagna Pomodoro 2021. La nota azienda ha aperto una campagna di reclutamento per più di mille addetti da impiegare negli stabilimenti in Emilia Romagna e Campania.

Offerte lavoro Mutti, che cosa sapere sulle assunzioni

Le offerte di lavoro con Mutti, riguardano varie figure da assumere durante la stagione estiva nelle sedi presenti a Montechiarugolo e Collecchio, in provincia di Parma, e a Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Come anticipato, si tratta di risorse che saranno impiegate a tempo determinato per esigenze stagionali. Si cercano, nel dettaglio, addetti alla produzione e figure amministrative di cui 500 saranno impiegate nel sito di Montechiarugolo e altre 300 in quello di Collecchio mentre 300 nell’impianto di Oliveto Citra.

Per candidarsi non sono necessari particolari requisiti ma bisognerà essere maggiorenni, essere automuniti e disponibili a lavorare su turni. Le figure saranno assunte dal 1 luglio al 30 settembre con un contratto di tipo stagionale.

A spiegare come si svolgerà la campagna è stato anche Federico Luddi, hr director di Mutti:

«La campagna di trasformazione del pomodoro è da sempre un’opportunità lavorativa importante per le persone presenti sui territori in cui operiamo In questo periodo storico, segnato da una pandemia che ha inferto un duro colpo all’economia nazionale, lo è in particolar modo. Siamo quindi felici di aprire le porte di Mutti a chi desidera far parte di questo momento per noi fondamentale e di dare il nostro contributo alle comunità locali dove Mutti ha i suoi stabilimenti, nel Nord e nel Sud d’Italia».

Come inviare candidatura per le assunzioni stagionali con Mutti

Gli interessati che vogliono inviare la candidatura con Mutti possono farlo inviando la domanda alla pagina Mutti lavora con noi e seguire le istruzioni online.

Una volta che saranno valutate le candidature, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno contattati per eventuali colloqui e in seguito otterranno il contratto stagionale.

Vedi anche: Assunzioni WhatsApp, offerte lavoro all’estero a maggio 2021