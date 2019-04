Offerte lavoro Leroy Merlin e McDonald’s: migliaia di posti di lavoro in Italia

Grandi aziende assumono. Stiamo parlando di Leroy Merlin e McDonald’s Italia. Entrambe hanno lanciato una campagna reclutamento importante. Nel primo caso si tratta di 700 persone, per la catena di ristoranti fast food, invece, i posti sono migliaia.

Offerte lavoro Leroy Merlin, le info sulle nuove assunzioni

Leroy Merlin assume 700 persone in tutta Italia. La catena di bricolage ha annunciato un piano triennale che mira all’apertura di nuovi punti vendita e di conseguenza all’assunzione di 700 figure professionali.

Nuovi posti di lavoro con McDonald’s

Il reclutamento interesserà tutta Italia, in particolare, i punti vendita in apertura di Lucca, Massa e Pistoia. Leroy Merlin, infatti, ha annunciato il debutto di nuovi store in Toscana ma nel prossimo futuro ne sono previsti altri, oltre al potenziamento delle figure in quelli già aperti. In questo momento, ad esempio, si cercano Addetto alla logistica a Venezia Marghera, Bologna, Milano Baranzate, Brescia, Chieti, Roma e Bergamo. Sono aperte posizioni anche per Allievo capo settore a Nova Milanese, Rozzano, Casalecchio di Reno. Tutte le posizioni aperte si trovano a questa pagina

Anche McDonald’s ha annunciato un importante piano di crescita per il 2019 con l’apertura di 25 ristoranti e 2.300 posti di lavoro. Nello specifico, la catena di fast food ha in programma 850 posti nel l Nord-Ovest, 470 Nord-est, 560 nel Centro e 420 al Sud e nelle Isole 420. Il programma assunzionale di McDonald’s è già iniziato da mesi con i primi reclutamenti a Milano, Roma, Parma, Ancona, Alessandria, in Brescia e provincia, Salerno e Chieti.

Così ha commentato Massimiliano Maffioli, chief people officer di McDonald’s Italia: “Rappresentiamo un’opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per migliaia di giovani, il primo passo per costruire il proprio futuro professionale e i progetti di vita. Nella selezione dei candidati, le esperienze professionali precedenti non sono ritenute un elemento imprescindibile proprio perché forniamo, dal primo giorno di lavoro, percorsi di formazione in aula e on the job per favorire lo sviluppo della carriera e crescita lavorativa. Ognuno, in McDonald’s, può costruire un percorso unico, sulla base delle proprie esigenze ed aspirazioni. Si tratta di reali opportunità, come dimostra il fatto che oltre il 50% dei dipendenti della sede di McDonald’s Italia ha iniziato il proprio percorso lavorativo nei ristoranti“.

In questo momento sono attive le assunzioni per le aperture dei ristoranti a Nembro (Bergamo) e Avigliana (Torino) e altrettante giornate di selezione per le aperture a Roma. Le candidature vanno inviate, rispettivamente, entro il 1 maggio, 6 maggio e 14 maggio. Maggiori informazioni si possono trovare a questo link mentre per tutte le posizioni aperte il link è questo.

