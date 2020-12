Nuovo servizio sperimentale per la consegna di documenti e istanze online

Consegnare documenti o inviare una domanda all’agenzia delle entrate? Da oggi è possibile farlo da casa, senza andare agli sportelli dell’Agenzia delle entrate.

Negli gli uffici di Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia e Toscana è partita, infatti, è partita la sperimentazione del nuovo servizio “Consegna documenti ed istanze” accessibile tramite l’area autenticata del sito www.agenziaentrate.gov.it.

In pratica, gli utenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia potranno inviare direttamente online documenti e istanze agli uffici delle Entrate di queste regioni, senza recarsi fisicamente al front-office. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Ma attenzione, come precisato in una recente nota dell’Agenzia delle Entrate, questo servizio:

“non potrà essere utilizzato in deroga alle disposizioni che prevedono, per determinati documenti, specifiche modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione all’Agenzia delle Entrate. È il caso ad esempio del canale telematico previsto per la registrazione dei contratti di locazione (Rli), che dovrà continuare ad essere utilizzato per questo fine”.