Il nuovo servizio Duplo online per l’iscrizione dell’ipoteca (istruzioni)

Dopo la dichiarazione dei redditi precompilata, la richiesta di certificati e la dichiarazione di successione, un nuovo servizio si aggiunge al completamento del processo di automazione dell’interlocuzione tra cittadini e Agenzia delle Entrate. Arriva “Duplo online”.

Non si tratta di un servizio per i golosi, anche se la parola ci riporta alla nota barretta di cioccolato prodotta dalla Ferrero. Una cialda di wafer ripiena di crema al cioccolato con all’interno tre nocciole intere.

Non ci troviamo nel settore dolciario. Ci troviamo, invece, nell’aggiornamento della banca dati ipotecaria. Il Duplo in questione è il documento rilasciato dai servizi di Pubblicità Immobiliare, che attesta l’avvenuta esecuzione della formalità ipotecaria (trascrizione, iscrizione, annotazione).

Cos’è il Duplo

Il Duplo, dunque, è il c.d. certificato di eseguita formalità. Un documento, che come detto attesta che la formalità ipotecaria richiesta (ossia, la trascrizione, l’iscrizione o l’annotazione), è stata effettuata. Ricordiamo a questo proposito che:

la trascrizione ha lo scopo di rendere pubblico il trasferimento del diritto di proprietà. Oppure la costituzione o la modifica di altro diritto reale sopra un bene immobile, ecc.

ha lo scopo di rendere pubblico il trasferimento del diritto di proprietà. Oppure la costituzione o la modifica di altro diritto reale sopra un bene immobile, ecc. l’ iscrizione , ha lo scopo di costituire un vincolo su di un bene immobile a garanzia di un correlato credito. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto, con preferenza, sul prezzo ricavato dall’espropriazione rispetto ad eventuali altri creditori non assistiti da tale garanzia.

, ha lo scopo di costituire un vincolo su di un bene immobile a garanzia di un correlato credito. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto, con preferenza, sul prezzo ricavato dall’espropriazione rispetto ad eventuali altri creditori non assistiti da tale garanzia. l’annotazione è una forma di pubblicità che presuppone necessariamente la presenza di una formalità già esistente, trascrizione o iscrizione o precedente annotazione. È finalizzata a rendere note le successive vicende modificative od estintive (come la cancellazione) di tali formalità.

Perché è nato Duplo online

I responsabili dei Servizi di pubblicità immobiliare, in sede di aggiornamento dei registri immobiliari, devono rilasciare il certificato dell’avvenuta trascrizione, iscrizione o annotazione. Per gli utenti convenzionati (notai, ecc.) tale certificazione (Duplo) è rilasciata al richiedente tramite servizio telematico.

Gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate, invece, fino a qualche giorno fa dovevano ritirare il Duplo direttamente presso lo stesso ufficio territorialmente competente a cui si presentava la necessaria documentazione per l’esecuzione della formalità.

Per questi ultimi (ossia per gli utenti non convenzionati) nasce Duplo online, il nuovo servizio web che permette loro di avere il certificato di eseguita formalità ipotecaria direttamente online.

Come accedere al servizio

Il servizio è raggiungibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate. Dopo essersi autenticati con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi), è sufficiente seguire il percorso “Servizi – Fabbricati e terreni – Modello Unico Immobiliare (MUI)”. Da qui sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato di eseguita formalità.

Si tenga presenta che il Duplo online potrà essere richiesto entro 90 giorni dall’esecuzione della formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione. Trascorsi tali 90 giorni, il ritiro del certificato potrà avvenire solo direttamente presso lo sportello dell’Agenzia Entrate dove è stata chiesta la trascrizione, iscrizione o annotazione.