Nuovo Portale Unico ISEE (messaggio INPS 1345 2023). Nuove semplificazioni per i contribuenti

Con il messaggio 1345 dell’11 aprile, l’Inps ha informato i contribuenti dell’attivazione del nuovo Portale Unico ISEE all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. Grazie al nuovo portale vengono unificate le modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.

Sarà più semplice presentare la DSU e ottenere l’ISEE. Il portale agevola soprattutto la compilazione dell’Isee precompilato che, dalle ultime rilevazioni dell’INPS, è risultato il modello prescelto da oltre l’80% dei cittadini che hanno compilato la loro dichiarazione online.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le semplificazioni legate all’attivazione del nuovo portale.

Dati precompilati

In fase di richiesta dell’ISEE precompilato, i contribuenti trovano inseriti in automatico, per tutti i componenti il nucleo familiare:

reddito complessivo IRPEF e altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall’Anagrafe Tributaria, attingendo alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche (CU), trasmesse dai sostituti d’imposta; spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate dall’Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente; contratto di locazione (canone annuo e gli estremi di registrazione del contratto), ove richiesto dalla normativa vigente in materia; patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell’Anagrafe Tributaria; patrimonio mobiliare detenuto in Italia, inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS, nei casi previsti dalla normativa.

Tutti i predetti dati possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tale fine già dichiarato.

L’Inps raccomanda, laddove non siano intercorse modifiche, di confermare ossia dare l’assenso in fase di precompilazione dell’ISEE, al c.d. precaricamento in automatico dei seguenti dati, che vengono prelevati dall’ultima DSU presentata all’INPS: dati anagrafici del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare, ivi inclusa la relazione di ciascuno di essi con il dichiarante (dichiarante, coniuge, figlio/a minorenne, altra persona nel nucleo, ecc.); dati della casa di abitazione (indirizzo, titolo di utilizzo della casa in proprietà, locazione o altro) del nucleo familiare; assegni corrisposti per il coniuge e assegni destinati al mantenimento dei figli; altri assegni corrisposti per il mantenimento dei figli; dati relativi alla disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo familiare (grado di disabilità ed estremi della certificazione rilasciata da INPS/ASL); autoveicoli e altri beni durevoli (targa e tipo del veicolo).

Il nuovo Portale Unico ISEE

Come si legge nel messaggio in esame, all’interno del nuovo Portale sono disponibili i seguenti documenti di supporto:

tre tutorial descrittivi del processo e delle varie fasi sotto forma di slides;

del processo e delle varie fasi sotto forma di slides; il link di collegamento ai nuovi video tutorial in pillole, che sotto forma di immagini riproducono fedelmente il servizio, ripercorrono tutte le fasi da seguire durante la compilazione per le varie

ai nuovi video tutorial in pillole, che sotto forma di immagini riproducono fedelmente il servizio, ripercorrono tutte le fasi da seguire durante la compilazione per le varie tipologie di ISEE: Ordinario, Universitario, Minorenni, Socio-sanitario.

I video sono presenti anche nel canale Youtube dell’INPS, direttamente accedendo ai seguenti link:- ISEE precompilato – ISEE ordinario https://youtu.be/z93q3SIpeD0; – ISEE precompilato – ISEE universitario https://youtu.be/6CGTDNOpVak; ISEE precompilato – ISEE prestazioni agevolate minorenni https://youtu.be/Ym3YshwckKg; ISEE precompilato – ISEE prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili https://youtu.be/kHeMDsVlf0c; ISEE precompilato – Conferma/modifica dati precompilati https://youtu.be/WHT5tE5ksYE; i simulatori ISEE; le FAQ;

assistente virtuale “Chatbot”,per guidare nella navigazione.

La sottoscrizione della DSU

Nel messaggio Inps viene evidenziato che prima di sottoscrivere la DSU è sempre possibile: compilare i vari quadri nelle ipotesi sopra illustrate; aggiungere/rimuovere eventuali componenti del nucleo; modificare i dati della casa di abitazione.

Dopo avere effettuato queste operazioni è necessario sottoscrivere la DSU. Tale passaggio è necessario poiché la sottoscrizione comporta, da parte del dichiarante, un’assunzione di responsabilità in ordine ai dati afferenti tutti i componenti del nucleo.

Per tale motivo, per potere ottenere i dati reddituali e patrimoniale di tutti i componenti, è essenziale essere stati autorizzati da tutti i familiari maggiorenni, compresi i genitori che sono indicati come componente attratta (c.d. GNC).