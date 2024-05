Il nuovo codice della strada sta per entrare in vigore. La riforma per garantire maggiore viabilità e sicurezza voluta fortemente dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini è in discussione al Senato, dopo che la Camera ha dato il via libera ad aprile. Prima dell’estate e del grande esodo estivo dovrebbe vedere la luce in Gazzetta Ufficiale.

Fra le tante novità, pugno duro per chi guida in stato di ebrezza o si droga; obbligo di targa, assicurazione e casco per i monopattini; telefonino alla guida; abbandono di animali domestici.

Nuovo codice della strada: sanzioni pesanti per chi guida ubriaco

Cambia anche il sistema sanzionatorio che vede i trasgressori che non pagano le multe rischiare la confisca del mezzo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Insomma, una vera e propria rivoluzione che cambierà il modo di guidare degli italiani.

La novità più importante riguarda chi guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe. Il tasso alcolemico non viene modificato dalla nuova legge, mentre basterà il prelievo di un campione di saliva per capire se si fa uso di stupefacenti.

Nello specifico, si ricorda, che la tolleranza agli alcolici è fino a 0,49 grammi di alcool per litro (per i neopatentati è zero). Al di sopra di tale soglia le sanzioni pecuniarie e accessorie sono applicate in maniera crescente, salvo che siano riscontrate altre infrazioni e/o lesioni gravi a persone, compresa la morte:

fra 0,5 e 0,8 grammi per litro è prevista una multa compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

fra 0,8 e 1,5 grammi per litro è prevista una multa compresa tra 800 e 3.200 euro, oltre alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi, l’arresto fino a 6 mesi;

oltre 1,5 grammi per litro è prevista una multa compresa tra 1.500 e 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da 12 a 24 mesi, l’arresto da 6 mesi a 1 anno.

Non solo.

Le altre novità più importanti

Per le infrazioni con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro sarà obbligatorio installare sul proprio veicolo il sistema di alcolock. Questo è un meccanismo che non fa accendere il motore se si è bevuto.

Fra le altre novità della riforma, giro di vite sull’abbandono degli animali. Previsti fino a 7 anni di carcere e ritiro della patente per chi, con questo comportamento sconsiderato, provochi incidenti con morti o feriti.

Sanzioni più severe anche per l’uso del telefono alla guida. Il nuovo codice della strada prevede che chi viene sorpreso con il telefono in mano vada incontro alla sospensione breve della patente per un periodo che va da una settimana a 15 giorni. Se dall’infrazione scaturisce un incidente, i tempi raddoppiano. La multa, invece, va da un minimo di 165 a un massimo di 660 euro.

Cattive notizie anche per chi possiede un monopattino. Sarà obbligatorio installare la targa identificativa, avere un’assicurazione obbligatoria e utilizzare il casco. Saranno necessari anche indicatori luminosi di svolta e freno. Esattamente come per i ciclomotori. Per chi circola senza i documenti necessari la multa oscillerà tra i 100 e i 400 euro.

Una vera e propria rivoluzione che farà quasi sicuramente sparire dalla circolazione questi mezzi. Che nelle aree urbane, con la loro circolazione sregolata, hanno provocato incidenti anche mortali.

Riassumendo…