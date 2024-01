Il lavoratore dipendente che prende giorni di malattia deve essere reperibile dai medici INPS. Deve essere reperibile perché potrebbe ricevere visite fiscali finalizzate ad accertare l’effettivo stato di degenza che lo rende impossibilitato a svolgere la propria attività, e quindi, che giustifichi il pagamento della relativa indennità.

Le visite fiscali possono arrivare nell’arco della giornata e in specifiche fasce orarie (c.d. fasce di reperibilità). Proprio tali fasce sono state oggetto di recenti novità. L’INPS le ha cambiate rispetto al passato.

A tal proposito un lettore ci pone il seguente quesito:

Sono un lavoratore pubblico e ormai tutti abbiamo saputo che l’INPS ha modificato le fasce di reperibilità per chi è in malattia. Sono a chiedere da quando sono in vigore dette nuove fasce. Quindi, se già da subito, oppure dovrà arrivare qualche nuova indicazione dall’INPS stesso.

I nuovi orari per la reperibilità

A scombussolare gli orari delle viste fiscali in caso di malattia è stata la sentenza TAR Lazio n. 16305/2023. Con tale provvedimento, in sostanza, i giudici hanno detto che le fasce di reperibilità devono essere le stesse sia per i dipendenti del settore privato sia per quelli del settore pubblico. In merito a ciò, ricordiamo che prima di detta sentenza gli orari in cui potevano arrivare le visite erano:

per i lavoratori settore privato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

per lavoratori settore pubblico dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.



La sentenza stabilisce, invece, che anche per i dipendenti statali le fasce di reperibilità devono essere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (sabato, domenica e festivi inclusi).

Visite fiscali 2024, da quando in vigore i nuovi orari

L’INPS, a seguito della sentenza, si è adeguata recependo le novità con il Messaggio n. 4640/2023. In tale documento, l’istituto ha espressamente detto che:

nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.

Il messaggio INPS sui nuovi orari viste fiscali è stato emanato il giorno 22 dicembre 2023 e parla chiaro. Diche che i nuovi orari indicati sono validi “fino a nuove disposizioni”. Ad ogni modo, anche se l’istituto non lo dice espressamente, le nuove fasce di reperibilità dovrebbero essere in vigore dalla data stessa del messaggio, ossia dal 22 dicembre 2023 e resteranno tali fino a quando l’istituto non darà eventuali nuove indicazioni.

Ricordiamo al lettore, per completezza informativa, che in caso di assenza alla visita fiscale, sarà poi necessario recarsi alla struttura INPS territorialmente competenze, nella data specifica che gli viene indicata. In tale circostanza dovrà giustificare l’assenza, che potrà essere accolta solo se trattasi di “giustificato motivo”.