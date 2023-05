“La comunicazione elettrica non sarà mai un sostituto del viso di qualcuno che con la propria anima incoraggia un’altra persona ad essere coraggiosa e onesta“, affermava Charles John Huffam Dickens. Le nuove tecnologie ricoprono un ruolo sempre più predominante nella nostra vita, rivelandosi un valido supporto nelle circostanze più disparate. A partire dagli impegni di lavoro fino ad arrivare al colloquio a scuola dei figli, in effetti, sono molte le volte in cui ci avvaliamo dell’uso di dispositivi elettronici. Tra i più apprezzati si annovera la televisione che ormai è presente in quasi tutte le case.

Grazie alla TV abbiamo la possibilità di attingere ad informazioni di vario genere in modo facile e veloce. Il tutto grazie al lavoro dei vari operatori del mondo del piccolo schermo che ogni giorno entrano nelle nostre case per intrattenerci. Un connubio vincente, quello tra tecnologia e umani, che prevede però un obbligo.

Le nuove TV regalano l’esenzione dal canone RAI? Cosa c’è di vero

Ovvero quello di pagare il. Eppure sembra che non sia sempre così. Vi sarebbero, infatti, delle nuove televisioni che regalano l’esenzione dalla tassa sulla TV di Stato. Ma come è possibile? Ecco cosa c’è da sapere.

Arriva la televisione che permette di accedere ai vari canali televisivi ed evitare allo stesso tempo, in modo del tutto legale, di pagare il canone Rai. Quest’ultimo, come viene ricordato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

“è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. […] Il canone tv è addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale”.

Dall’importo pari a 90 euro all’anno, la tassa sulla TV di Stato è tra le tasse che più odiano gli italiani.

Obbligatoria per chiunque possieda un apparecchio tv, è bene sapere che il canone deve essere pagato solamente se il proprio apparecchio televisivo è

Per questo motivo chi acquista un televisore di nuova generazione non dotato di trasmettitore radio, che pertanto non può captare i segnali del digitale terrestre, non deve pagare il canone Rai. Tutto questo senza rinunciare a seguire i propri programmi del cuore. Si tratta, infatti, di apparecchi che possono essere considerati dei tablet giganti che permettono di accedere ad internet e quindi ai vari servizi di streaming. Proprio quest’ultimo permette di accedere a programmi di proprio interesse, beneficiando allo stesso tempo di un notevole risparmio sul canone Rai.