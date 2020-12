Lidl assume nuovo personale in Italia. Grazie alle nuove aperture e l’inaugurazione di 50 punti vendita, saranno inseriti 2mila lavoratori. Di seguito le figure ricercate.

Assunzioni Lidl, nuove offerte lavoro

Le nuove assunzioni di Lidl riguardano varie figure in tutta Italia. La ricerca è generalmente rivolta a diplomati o laureati con o senza esperienza a seconda del ruolo. Al momento le ricerche riguardano Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Sicilia, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Toscana e Sardegna.

Per la sede di Arcole, in provincia di Verona, si cercano: Collaboratore Back Office Vendite, Business Controller, Buyer Acquisti, Customer Service Specialist, Back Office Amministrativo, Assistente di Direzione reparto immobiliare, Collaboratore Ufficio Acquisti – Articoli Promozionali Food, IT Engineer – Network Administrator, Junior Real Estate Project Manager e Social Media Specialist. Tutte le figure ricercate a Verona si trovano alla pagina indicata a fine articolo.

Si cercano anche Demand Planner a Somaglia in provincia di Lodi, HR Legal Specialist ad Anagni, in provincia di Frosinone, Logistic Team Manager a Volpiano, in provincia di Torino, Collaboratore Amministrazione Part Time Direzionale Regionale a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, Junior Real Estate Project Manager a Molfetta, in provincia di Bari, Operatori di Filiale a Tortoreto (Lido), Lainate (Milano), Viterbo, Pescara, Castel Goffredo (Mantova), Civitanova Marche (Macerata), Ferrara, Gavardo (Brescia), Selice (Bologna), La Spezia, Laces (Bolzano), Milano, Molinella (Bologna), Roma, Lainate (Milano), Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), Orvieto (Terni), Reggio Emilia, Rivarolo (Torino), Rovato (Brescia), Saluzzo (Cuneo), San Martino Siccomario (Pavia), Torino, Tirano (Sondrio), Volpiano (Torino), Albino (Bergamo)Omegna (Verbano Cusio Ossola), Piovene Rocchette (Vicenza), Pontecorvo (Frosinone), Belluno, Rieti, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Sedico (Belluno), Silvi (Teramo), Monselice (Padova), Occhiobello (Rovigo), Vicenza, Pontedera (Pisa), Sarzana (La Spezia), Senigallia (Ancona), Tolentino (Macerata), Asola (Mantova), Chiari (Brescia), Cinisello Balsamo (Milano), Ghedi (Brescia), L’Aquila, Leno (Brescia), Lodi, Mondovì (Cuneo), Piacenza.

Addetti Vendite a Tortoreto (Teramo), Montorio Al Vomano (Teramo), Asti, Nerviano (Milano), Rho (Milano), Ostiglia (Mantova), Varna (Bolzano), Manerba del Garda (Brescia), Abbiategrasso (Milano), Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), Belluno, Calalzo (Belluno), Trieste e Commessi Specializzati/Assistant Store Manager a Milano, Roma, Follonica (Grosseto), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Bussolengo (Verona), Cologna Veneta (Verona), Volpiano (Torino), Borgomanero (Novara), Domodossola (Verbano Cusio Ossola), Lido Adriano (Ravenna), Costa Volpino (Bergamo), San Martino Siccomario (Pavia), Verona, Mestre (Venezia).

Come candidarsi

Queste sono solo alcune delle offerte lavoro di Lidl. Tutta la lista al completo si trova alla pagina Lidl Lavora con noi, dove è anche possibile inviare la candidatura.

