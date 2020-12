Nuove offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato, che ha aperto nuove posizioni in Italia per diplomati e laureati. Di seguito una panoramica sulle figure ricercate.

Trenitalia lavora con noi, nuove offerte di lavoro

Ferrovie dello Stato, grazie ad un nuovo piano industriale, sta assumendo varie figure in Italia. Il maxi piano di assunzioni di Ferrovie dello Stato andrà avanti fino al 2023 e mira al reclutamento di più di mille figure. In questo momento, si cercano dei Progettisti Ambito Ricerca Bim a Roma, per cui si richiedono laureati in ingegneria o matematica o statistica con esperienza di almeno 3 anni, conoscenza del linguaggio di programmazione e implementazione di algoritmi di Machine Learning ma anche del pacchetto Office e livello base di BIM Authoring e R e/o Phyton. Si richiede anche la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. La candidatura va inviata entro il 28 dicembre.

Si cerca anche un Progettista in telecomunicazioni a Roma, con laurea in ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica o Elettrica, almeno 3 anni di esperienza e conoscenza delle telecomunicazioni fisse e le reti mobili ma anche di Microsoft Project e Autocad a livello base. Anche in questo caso si richiede la disponibilità a trasferimenti sul territorio. La candidatura scade il 31 dicembre.

FS è anche a caccia di uno Specialista ricerca e selezione internazionale a Roma. La ricerca è rivolta a laureati in psicologia o sociologia o economia o giurisprudenza con almeno 3 anni di esperienza e conoscenza delle normative vigenti di base, oltre che della lingua inglese e abilitazione alla professione di psicologo o master in Risorse Umane. Gradite anche conoscenza di altre lingue straniere.

Si cercano anche Esperti per Italferr Spa a Roma, per cui si richiedono laureati in ingegneria elettrica, elettronica, dei trasporti, delle telecomunicazioni, informatica, civile o meccanica e almeno 5 anni di esperienza oltre alla conoscenza della lingua inglese, di altre lingue e competenze informatiche. La scadenza per inviare la domanda è fissata al 3 gennaio 2021.

Posizioni aperte anche per Operatori specializzati manutenzione rotabili a Milano, Roma e Torino, Macchinisti a Palermo e Pescara per cui si cercano diplomati a indirizzo tecnico ed età fino a 29 anni con residenza in Lazio, Piemonte, Lombardia, Sicilia e Abruzzo.

FS sta anche cercando Operatore Specializzato manutenzione infrastruttura a Catanzaro, per cui la domanda scade il 4 gennaio 2021 e Credit Controller a Roma, per cui la scadenza è fissata al 29 gennaio e si cercano laureati in materie economiche.

Come inviare la candidatura

Gli interessati alle posizioni di Ferrovie dello Stato possono inviare la candidatura alla pagina lavora con noi di Ferrovie dello Stato.

