Nuove offerte lavoro Amazon: cercasi autisti per il nuovo deposito di Udine

Nuove offerte di lavoro con Amazon, che con l’apertura di un nuovo centro di smistamento a Udine, assume un centinaio di persone. Vediamo di seguito i dettagli su questa offerta di lavoro.

Nuovi posti di lavoro a Udine

Amazon di recente ha aperto vari magazzini con rilevanti ricadute occupazionali:

Il colosso ha aperto anche un nuovo deposito di smistamento in Friuli Venezia Giulia, a Udine, e per l’occasione ha in mente di reclutare degli autisti a tempo indeterminato che dovranno occuparsi del ritiro degli ordini e le consegne ai clienti nella zona. Il magazzino sorgerà a Colugna, una frazione di Tavagnacco, in provincia di Udine. Grazie al nuovo deposito, saranno creati 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino e circa 40 autisti, che saranno ugualmente assunti a tempo indeterminato. Come sempre per l’assunzione non servono particolari competenze, oltre al possesso della patente, puntualità, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni. Sempre in Friuli Venezia Giulia, Amazon aveva da poco aperto il magazzino di Fiume Veneto e recentemente ha investito 800 milioni per le misure anti covid.

A parlare del nuovo centro è stato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistic Italia:

“Il nuovo deposito di Colugna rafforza ulteriormente la nostra rete logistica permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon. Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità: questo centro, realizzato con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, rappresenta una dimostrazione ulteriore dell’impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile”.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Amazon Jobs, dove sono presenti tutte le offerte di lavoro anche negli altri centri di smistamento.

