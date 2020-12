Nuove offerte di lavoro con Amazon che sta cercando nuove figure da assumere nei centri logistici. Le ricerche di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati. Di seguito le figure ricercate.

Le nuove figure ricercate da Amazon

Amazon sta cercando nuove figure nei vari poli logistici presenti in Italia, tra cui quello di Castel San Giovanni, a Piacenza, per cui si cercano operai, addetti alla movimentazioni merci e ricezione dei prodotti, addetti allo smistamento e spedizioni.

Altre figure sono ricercate a Milano e Cagliari, dove è stato aperto un centro per l’assistenza clienti e si cercano spesso delle figure manageriali. Su Milano, Amazon sta cercando Data Engineering Manager, Senior Program Manager, Real Estate Transactions Associate, Data Center Colocation Engineer, Marketplace Consultant – Amazon Marketplace Professional Services, Marketplace Consultant e altre figure.

Ricordiamo anche che Amazon, di recente, ha aperto nuovi poli logistici:

Nuove offerte lavoro Amazon: cercasi autisti per il nuovo deposito di Udine

Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro con nuova apertura a Genova

Per le altre sedi, il noto colosso sta cercando Automation Engineer a Bologna, Program Manager a Casirate d’Adda, Senior HR Business Partner – Padova, Verona, Roma, Calenzano (Firenze), HR Operation Admin – Fiume Veneto (Pordenone), Roma, Lazio Parma, Calenzano (Firenze), Genova, Castegnato (Brescia), Torrazza Piemonte (Torino), Loss Prevention Manager a Colleferro, in provincia di Roma, It Intern a Castel San Giovanni e Rovigo, Team Lead Operation – Torrazza Piemonte (Torino), Verona, Udine, Fiume Veneto (Pordenone) e Hardware Integration Engineer Advanced Technologies – Rovigo, Roma.

Amazon sta anche cercando figure da remoto da assumere in tutta Italia come abbiamo visto di recente, quando abbiamo parlato delle offerte di lavoro Amazon in smart working. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, oltre a laurea o diploma attinente si cercano candidati con spirito di gruppo, esperienza a seconda della figura ricercata e orientamento al cliente.

Come inviare la candidatura

Tutte le offerte di lavoro di Amazon si trovano alla pagina Amazon Jobs, dove è anche possibile inviare la propria candidatura.

