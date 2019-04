Nuove offerte lavoro Amazon 2019: 180 posti a Verona, figure ricercate

Ancora offerte lavoro con Amazon che aprirà un nuovo centro logistico a Verona e assumerà 180 persone. Negli ultimi giorni abbiamo parlato molto dei progetti che Amazon ha nel nostro paese. E’ recente la notizia dei nuovi poli ad Arzano e Colleferro come abbiamo visto negli articoli Assunzioni Amazon: 2mila posti di lavoro grazie a nuovo deposito a Colleferro

Centri già presenti

Il colosso dell’e-commerce sta seriamente investendo in Italia e la ricaduta occupazionale è senz’altro importante. Nell’ultimo anno si era parlato anche dei nuovi centri di distribuzione, depositi di smistamento a Torrazza Piemonte e Roma a cui si aggiungono i centri già aperti da tempo a Castel San Giovanni, Passo Corese (Rieti), Milano e Vercelli, Casirate d’Adda, Brandizzo (TO), Origgio (VA), Rogoredo e Buccinasco (MI), Burago di Molgora (MB), Crespellano (BO), Calenzano (FI), Vigonza (PD), Pomezia (RI), Fiano Romano e Roma Magliana (RM) a cui aggiungere il centro assistenza clienti a Cagliari.

Figure ricercate

In ultimo Amazon ha comunicato l’intenzione di aprire un nuovo deposito a Verona di circa 8500 metri quadri. Si parla dell’assunzione di 180 persone nei prossimi mesi di cui 30 dirette con assunzione a tempo indeterminato e altre 150 per mezzo delle imprese che forniscono servizi di consegna. Per quanto riguarda le figure richieste, sicuramente si tratta di magazzinieri e addetti alla movimentazione, carico e scarico, autisti etc.

Come candidarsi

Per quanto riguarda le candidature, queste possono essere inviate tramite la pagina Amazon lavora con noi dove vengono pubblicate tutte le varie offerte di lavoro nei vari centri distributivi presenti in Italia. Attualmente non sono ancora presenti le offerte di lavoro per Verona in quanto il nuovo polo debutterà solo nei prossimi mesi, bisogna quindi attendere maggiori informazioni sulle assunzioni in Veneto e nel frattempo controllare tutte quelle attive nel resto d’Italia.

