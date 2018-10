Nuove assunzioni Ferrovie dello Stato 2018: offerte lavoro per operatori e medici

Nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato. Sono state aperte nuove selezioni da parte del gruppo italiano per reclutare personale attivo in varie posizioni. Vediamo quali sono le offerte di lavoro del momento da parte di FS e quando scadono.

Ferrovie dello Stato lavora con noi, le ultime offerte di lavoro

Il gruppo Ferrovie dello Stato, di cui fa parte anche Trenitalia nonché Rete Ferroviaria Italiana, Italferr e Grandi Stazioni, Centostazioni, Busitalia etc, è alla ricerca di nuovo personale da assumere. In totale il gruppo conta 70mila collaboratori. Vi avevamo già parlato della maxi campagna di reclutamento del gruppo FS, che entro il 2019 mira ad assumere circa mille persone in RFI come Addetti Manutenzione e Circolazione. Il tutto rientra, come abbiamo più volte sottolineato, nel piano industriale che vuole portare fino a 31mila risorse aggiuntive in FS.

Requisiti e scadenze

Le ultime ricerche riguardano varie figure tecniche in Piemonte, Sicilia, Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna e Campania.

Operatori specializzati circolazione senior RFI a Messina. Si cercano candidati addetti alla circolazione e manovre dei treni/attività connesse. Si richiedono la licenza media, patente B, residenza in Sicilia e esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni. La candidatura va inviata entro il 7 novembre. Si offre Contratto a tempo indeterminato.

a Messina. Si cercano candidati addetti alla circolazione e manovre dei treni/attività connesse. Si richiedono la licenza media, patente B, residenza in Sicilia e esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni. La candidatura va inviata entro il 7 novembre. Si offre Contratto a tempo indeterminato. Operatori specializzati manutenzione rotabili per RFI a Carini in provincia di Palermo. FS sta cercando candidati con almeno 3 anni di esperienza in ruoli annessi o esperienza di più anni in mansioni produttive, basta la licenza media mentre per la patente di guida si richiede la B. La domanda scade il 7 novembre.

6 Medici a Torino, Bologna, Napoli, Milano, Cagliari, Firenze. Si cercano laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina del Lavoro (voto di almeno 50/50) o titoli di studio di egual valore, con iscrizione all’albo, conoscenza degli aspetti normativi di medicina del lavoro e igiene degli ambienti di lavoro . I candidati devono anche dare la disponibilità alla mobilità territoriale. Si prevede contratto a Tempo Indeterminato. Le candidature possono essere inviate fino al 26 ottobre.

Come inviare la candidatura e iter selettivo

I candidati che hanno intenzione di inviare il proprio cv per candidarsi alle offerte lavoro FS possono farlo collegandosi alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi dove è possibile caricare il cv nel database. Una volta inviata la candidatura bisognerà attendere l’eventuale chiamata per il colloquio conoscitivo. In seguito possono essere previste prove attitudinali e di lingua.

Leggi anche: Assunzioni Zara 2018: interessanti proposte di lavoro anche per studenti

Condividi su