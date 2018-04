Nuova esenzione bollo auto: come fare domanda e non pagare per tre anni

Sta suscitando molto interesse la notizia della nuova esenzione del bollo auto prevista per i primi tre anni a favore degli automobilisti in Lombardia che rottamano la vecchia macchina e acquistano un veicolo Euro 5 o Euro 6 non inquinante. Mentre nel resto d’Italia tanti proprietari di macchine vecchie sperano in misure simili, dalla Lombardia ci scrivono per sapere come fare domanda di esenzione del bollo auto ed evitare così di pagare per i primi tre anni accedendo all’agevolazione qui descritta.

Esenzione bollo auto triennale Regione Lombardia per rottamazione: è automatica o bisogna fare domanda?

In merito alle modalità di domanda bisogna fare una distinzione a seconda che il richiedente esenzione bollo sia anche il proprietario della macchina rottamata oppure no. Nel primo caso infatti l’esenzione viene riconosciuta automaticamente e non bisogna inoltrare nessuna istanza (perché tutti i dati sono già inseriti nel sistema informatico). Se invece il veicolo rottamato appartiene ad un familiare tra quelli previsti per legge, il proprietario dell’auto nuova acquistata dovrà, trascorsi 45 giorni dalla consegna della macchina da rottamare per l’avvio della gestione della pratica, compilare modulo di richiesta online specificando le targhe dei veicoli oggetto di demolizione e di acquisto e la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico così come risultante dallo stato di famiglia (l’Amministrazione Regionale si riserva di procedere con controlli a campione).

Altre agevolazioni auto in Lombardia: come fare domanda

Ricordiamo in chiusura che la Regione Lombardia riconosce un contributo di 90 euro per la demolizione. Per ottenerlo la persona fisica proprietaria dell’auto (o il legale rappresentante della persona giuridica) dovrà, quando siano trascorsi almeno 45 giorni dalla consegna del veicolo da demolire, registrarsi nell’area personale della gestione tributi regionali (accedendo con autenticazione forte (SPID), smart card (CRS/CNS) o codice usa e getta) e compilare il modulo di richiesta del contributo di rottamazione inserendo tutti i dati richiesti (incluso IBAN conto corrente del beneficiario) da inviare in via telematica. In attesa del riconoscimento dell’esenzione in caso di errore è possibile chiedere il rimborso del bollo auto pagato e non dovuto.

Per maggior informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Regione Lombardia all’apposita sezione.

Condividi su