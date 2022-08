Non ricordo se ho pagato il bollo auto e non trovo la ricevuta, aiuto!

Il bollo auto è forse una delle tasse più odiate dagli italiani, che deve essere pagato a prescindere dall’effettivo utilizzo del veicolo. Il suo pagamento avviene ogni anno, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura. Ma cosa succede se non si ricorda di averlo pagato e la ricevuta è andata perduta? Per fortuna esiste un modo semplice che ci consente di capire se il pagamento dello stesso è stato già effettuato. Vediamo meglio di cosa si tratta e come bisogna procedere.

Bollo auto, cos’è e a chi spetta?

Il bollo auto è una tassa che viene gestita dalle Regioni, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e la Sardegna per le quali la stessa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che tutti i soggetti proprietari di un veicolo registrato al PRA, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello stesso.

Per quanto riguarda la data di pagamento del bollo auto, come già detto in apertura, dipende da quando è stata acquistata l’automobile. Il termine di pagamento, in particolare, è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione della vettura.

Il calcolo del bollo auto è abbastanza semplice. Esso dipende da due fattori:

dalla potenza del veicolo;

dalla categoria ambientale dell’automobile.

Ecco come verificare se il bollo auto è già stato pagato correttamente oppure no

Sul sito dell’Automotive Club d’Italia (ACI) è stato messo a disposizione un servizio di calcolo del bollo e del superbollo, che consente di conoscere l’importo della tassa automobilistica da versare, nonché dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (quando dovuta).

Con questo servizio, in sostanza, è possibile calcolare l’importo del bollo auto dovuto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo bollo pagato.

Ad esempio, se il mese di scadenza è agosto il pagamento può essere effettuato solo dal 1° settembre.

Ma come è possibile controllare se il pagamento è già stato effettuato?

Nel caso in cui il pagamento del bollo auto fosse già stato eseguito, si legge sul sito della stessa ACI, la procedura lo segnalerà in automatico.

Attenzione però, è possibile che alcuni pagamenti, effettuati tramite canali non gestiti da ACI, non siano ancora stati acquisiti e pertanto non ne viene data segnalazione.