Comprare casa è il sogno di ogni famiglia. Su questo pochi dubbi. E soprattutto per i giovani, iniziare una vita comprando casa può essere importante. Ma chi non ha i soldi per acquistarla? Non tutti sono figli di magnati dell’alta finanza. Lo Stato italiano però si questo da una mano. Esiste infatti una agevolazione sul mutuo prima casa per i giovani under 36. Perché nella stragrande maggioranza dei casi l’acquisto della casa passa dall’accensione di un mutuo.

“Gentile Investire Oggi, sono un uomo di 29 anni appena sposato. Per il momento io e mia moglie di due anni più piccola di me, viviamo a casa mia, dove ho vissuto da single da 5 anni. Una casa in affitto. Ma abbiamo intenzione di comprare casa nel 2024. C’è ancora la possibilità di mutuo agevolato per i giovani?”

Agevolazioni casa giovani, ecco le novità sui mutui agevolati per i giovani

Al momento non si può ancora confermare l’agevolazione sul mutuo per i giovani, come una certezza assoluta.

Mutuo casa agevolato, anche nel 2024 i giovani potranno comprare casa con questo strumento, ma come?

Essendo un provvedimento che ha riscosso un discreto successo però, e viste le condizioni del mercato immobiliare nostrano, la proroga della misura per il 2024 è molto probabile. Valida per il 2023 infatti la misura dovrebbe trovare spazio sotto forma di proroga anche nella prossima manovra finanziaria. Ma non mancheranno correttivi, almeno stando alle ultime indiscrezioni di cui si ha notizia e che provengono da fonti vicine al dossier legge di Bilancio.

Il mutuo di cui parliamo riguarda giovani sotto i 36 anni di età. Ed è quel mutuo agevolato per i giovani, con tanto di garanzia statale che facilita l’accesso allo strumento di finanziamento altrimenti molto difficile da ottenere.

Meglio sfruttare l’agevolazione di oggi e non aspettare le novità 2024?

Oggi il mutuo agevolato coperto da garanzia statale (Fondo Consap, ndr), è pari all’80% della quota capitale, ma solo per mutui non eccedenti i 250.000 euro. Oggi l’agevolazione riguarda, come già detto, soggetti di età inferiore a 36 anni. C’è sempre il vincolo dell’ISEE bonus under 36 anni che per il richiedente l’agevolazione non deve essere superiore a 40.000 euro e rapportato all’intero nucleo familiare. La proroga di cui si parla però, dovrebbe guardare soprattutto a famiglie meno abbienti. Di conseguenza non è difficile immaginare che i correttivi di cui si vocifera, riguarderanno al soglia ISEE da non superare. Evidentemente 40.000 euro diper qualcuno possono sembrare eccessivi. E allora ecco che si potrebbe scendere a soglie più basse, trai i 20.000 ed i 30.000 euro. Ma la misura potrebbe essere ritoccata anche sugli importi del mutuo agevolato che dall’80% della quota capitale arriverebbe al 50%.

Il consiglio che diamo al nostro giovane lettore è semplice. Lui farebbe meglio se può, ad accelerare l’idea di acquisto, perché c’è tempo fino a fine anno per poter presentare istanza, a meno che non si richieda la cosiddetta garanzia estesa, per la quale le istanze stanno per scadere il 30 settembre prossimo. Perché per quanto detto prima, la proroga della misura sarà stringente e restrittiva. Presto si avranno però le dovute conferme a quanto detto prima, che ripetiamo, è frutto solo di indiscrezioni.