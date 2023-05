Modello F24 con e senza compensazione, dove e come si paga

Quando nacque sembrava far pensare più ad un modello di aereo che ad un modello di pagamento di imposte e tasse. Ci riferiamo al Modello F24. Un modello di pagamento chiamato anche “unificato”.

Unificato perché permette di pagare versare contemporaneamente più imposte e tasse (IRPEF, IVA, IMU, TARI, ecc.). Unificato anche perché al suo interno è possibile anche fare contemporaneamente compensazioni tra più debiti d’imposta e più crediti d’imposta.

Una volta compilato però deve essere portato al pagamento. E qui bisogna stare attenti a regole precise. Regole che possono essere diverse a seconda della qualifica del soggetto che deve pagare. Ed in particolare a seconda che trattasi di titolare di partita IVA o NON titolare di partita IVA. Inoltre, bisogna anche distinguere se ci sono o non ci sono esposti crediti portati a compensazione.

I due tipi di compensazione nel Modello F24

Quando parliamo di compensazioni di crediti fatte nel Modello F24 bisogna distinguere a seconda che si tratti di compensazione di tipo “verticale” o di compensazione di tipo “orizzontale”.

Le verticali sono quelle che si fanno tra la stessa imposta. Ad esempio, si paga un debito IVA compensando un credito IVA. Oppure si versa un debito IRPEF utilizzando in compensazione un credito IRPEF.

Le compensazioni “orizzontali”, invece, sono quelle tra imposte diverse. Ad esempio, si paga un debito IRAP utilizzando in compensazioni un credito IRPEF.

Chi può farlo cartaceo e dove pagarlo

Le modalità di pagamento del Modello F24, come anticipato, sono diverse a seconda che trattasi di soggetti con o senza partita IVA ed a seconda che ci siano o meno esposti crediti in compensazione.

Regola vuole che l’F24 debba presentarsi al pagamento in modalità telematica.

Solo in un caso è ammesso pagare il modello F24 in forma cartacea. Possono farlo solo i soggettie solo laddove non siano esposti anche crediti in compensazione.

Il Modello F24 cartaceo può essere presentato presso:

qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.)

una banca

un ufficio postale.

Modello F24 telematico, come pagare

Nei casi in cui non è possibile fare il Modello F24 cartaceo, bisogna procedere telematicamente per il pagamento. In dettaglio:

se ci sono esposti crediti in compensazione , il modello deve essere pagato telematicamente ed esclusivamente tramite i servizi dell’Agenzia Entrate

, il modello deve essere pagato telematicamente ed esclusivamente tramite i servizi dell’Agenzia Entrate laddove, invece, non sono esposti crediti in compensazione, oltre ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate, è possibile pagare anche tramite home/internet banking.

Riassumendo…