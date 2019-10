Mille euro di pensione: dove bastano per vivere in Italia e all’estero

Vivere con mille euro di pensione si può? Per molti non è una scelta quindi tante persone, singole o famiglie, sono costretti a rispondere SI a questa domanda. Allora bisognerebbe chiedersi: DOVE si può vivere con mille euro di pensione? In Italia e all’estero ci sono dei posti che sono considerati “su misura” per pensionati proprio per la qualità e il tenore di vita.

Dove i pensionati in Italia vivono meglio anche con mille euro al mese

Da qualche anno l’Huffington Post ha premiato l’Abruzzo, il Polmone verde d’Europa, come la Regione italiana più a misura di pensionato, anche di quelli con assegni bassi. Da un lato c’è il relax dei paesi di montagna, il calore delle tradizioni e la buona cucina, dall’altro i benefici del mare lungo la costa adriatica. Non significa che l’Abruzzo non offra possibilità ai giovani: soprattutto Pescara si sta espandendo come città a vocazione commerciale e turistica. In questa regione però anche i pensionati con mille euro al mese possono trovare spazio. Nel vicino Molise ci sono anche iniziative di ripopolamento di borghi che prevedono bonus e incentivi per chi si trasferisce.

Nel centro Italia si possono trovare posti in cui vivere dignitosamente con la propria pensione anche in Umbria e Toscana: pensiamo ad esempio alla Garfagnana e all’isola d’Elba.

I pensionati del Nord Italia che non vogliono spostarsi al Sud, possono trovare luoghi indicati soprattutto a Sondrio, Aosta e Belluno. Quest’ultima nel 2017 è stata votata come la provincia con la miglior qualità della vita. Da tenere presente però che una pensione di mille euro al Nord, equivale circa ad un assegno di 1500 euro al Sud, per via del costo della vita più basso.

Trasferirsi all’estero con 1000 euro di pensione: le destinazioni più adatte

A volte la pensione bassa è uno stimolo per cambiare vita e trasferirsi all’estero. La scelta della destinazione, per chi fa questa scelta coraggiosa, potrebbe infatti dipendere, o almeno essere condizionata, anche da quanto si percepisce di pensione.

In Europa le destinazioni più gettonate sono Portogallo e Canarie. Tra ile mete più gettonate fuori Europa sono Tunisia, Costa Rica e Thailandia. La scelta, in questi casi, non dipende ovviamente solo dall’importo della pensione ma anche dalla disponibilità a mettersi in gioco allontanandosi sia geograficamente che culturalmente, dal fatto che si parta da soli o con famiglia al seguito etc.

