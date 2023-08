Mancato pagamento IRPEF: ecco le conseguenze poco conosciute ma gravi per chi non paga

Non pagare l’IRPEF sul reddito prodotto l’anno precedente può finire con il causare, per gli evasori, l’arrivo dell’avviso bonario, della cartella esattoriale, dei fermi amministrativi e dei pignoramenti. Tutte cose queste, messe in ordine temporale, perché quella prima citata rappresenta la storia di un mancato versamento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

In pratica, passo a passo quello è ciò che può accadere ad un contribuente che omette il pagamento. Ma i rischi non sono solo questi, perché ce ne sono tanti altri e poco conosciuti. Per esempio, una nostra lettrice chiedendoci la soluzione a una sua problematica, ci permette di affrontare un discorso abbastanza comune che i contribuenti evasori dell’IRPEF possono trovare, di fronte a un prestito chiesto e rifiutato da una banca, proprio per via del debito fiscale del contribuente.

“Salve, sono Pamela e sono una commerciante che oggi si trova con un problema particolare.

Niente prestiti dalle banche se c’è un debito IRPEF che pende

Una banca a cui mi ero rivolta per un prestito di 5.000 euro, me lo ha negato. E la motivazione è una mia pendenza con l’Agenzia delle Entrate sull’IRPEF di una mia vecchia dichiarazione dei redditi. Io ho preso diverse altre volte altri finanziamenti, tutti regolarmente pagati. E l’ho fatto perché non volevo iscrizioni nelle liste nere dei cattivi pagatori o nel CRIF perché faccio spesso accesso al credito. Ma non sapevo che c’entrassero anche i debiti fiscali. Ma non erano due mondi separati? Vi chiedo se avete alcune soluzioni a questo mio problema. Anche perché quel credito mi serve come il pane.”

Il mancato pagamento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche come già detto è un comportamento piuttosto rischioso dei contribuenti.

Perché pagare le tasse e quindi anche l’IRPEF è un obbligo di legge e un dovere morale e civico. Ma non ci sono solo cartelle, sanzioni, interessi e pignoramenti come effetto di un omesso versamento dell’IRPEF.

Infatti una delle conseguenze poco note è quella che porta l’inadempiente a rischiare di essere escluso da finanziamenti e mutui nel caso in cui ci siano debiti di natura fiscale. E la nostra lettrice ne è esempio vista la sua personale esperienza in materia. Pochi lo sanno, ma banche e finanziarie oltre che alla centrale rischi e alle liste dei cattivi pagatori, guardano anche alla situazione fiscale di un richiedente un prestito.

Anche il mancato pagamento delle imposte porta all’iscrizione nel CRIF

Il credito da parte di una banca o di un altro Istituto di questo genere viene concesso in base a quella che possiamo considerare come la reputazione creditizia di un contribuente. E non ci sono solo i pagamenti di precedenti debiti dentro questa reputazione. Perché c’è anche lo stato di salute del contribuente nei confronti del Fisco italiano.

In pratica, banche, Istituto di credito, Poste Italiane e pure le tante società di finanziamenti, guardano pure alla situazione fiscale del contribuente. E possono giungere a negare un prestito. Anche per cifre non certo alte, nel caso in cui il contribuente sia in debito con l’IRPEF per esempio. Perché il mancato versamento di una imposta come l’IRPEF, può far considerare poco affidabile il contribuente. E la poca affidabilità porta una banca anche a negare un prestito.

E la nostra lettrice sbaglia quando dice che il mancato pagamento di una tassa, non porta al rischio di essere iscritta nel CRIF (Centrale Rischi Finanziari) o nelle liste nere. Anche il mancato pagamento di una imposta può essere segnalato al CRIF, rendendo un cattivo pagatore potenziale anche chi ha sempre pagato le rate dei precedenti debiti contratti con banche o finanziarie.