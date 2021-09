Macchina nuova, come sapere quanto mi costerà il bollo auto. Ecco il calcolo da fare (anche online)

Il bollo auto è obbligatorio e non ha un costo fisso. Ecco perché chiunque si chiede “quanto mi costerà il bollo auto?”, soprattutto se ha appena acquistato una macchina nuova.

Bisogna fare un calcolo che, per comodità, può essere effettuato anche online in modo semplice e rapido utilizzando calcolatori online oppure app. Basta inserire tipo di veicolo, zona (provincia, regione), potenza e targa.

Le tariffe variano in base alla potenza espressa in kW, alla classe d’inquinamento ed al luogo di residenza.

Il pagamento del bollo auto deve essere effettuato ogni anno: la scadenza coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello della prima immatricolazione.

Chi non paga il bollo è soggetto ad una sanzione ma non solo. Non pagando il bollo per oltre 3 anni si rischia il ritiro della carta di circolazione, della targa e la cancellazione dal PRA. Attenzione.

Quanto costa il bollo auto: tariffe Regione per Regione

Per i veicoli Euro 4-5-6, le tariffe del bollo auto variano in base alla Regione (o gruppi di Regioni) come segue:

– Abruzzo e Campania: 3,12 euro fino a 100 kW o 4,69 euro per ogni kW di potenza che eccede i 100 kW;

– Toscana: 2,71 euro e 4,26 euro per ogni kW che eccede i 100 kW;

– Molise: 2,76 euro e 4,14 euro (come sempre, il primo valore fino a 100 kW, il secondo da applicare ai kW eccedenti);

– Marche: 2,79 euro e 4,18 euro;

– Calabria, Lazio, Liguria e Veneto: 2,84 euro e 4,26 euro;

– Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna: 2,58 euro e 3,87 euro;

– Piemonte utilizza un conteggio differente: 2,58 euro per ogni kW fino a 53 kW. Tra 53 e 100 kW 2,73 euro. Per il gruppo tra 100 e 130 kW il costo è di 2,79 euro fino a 100 kW e 4,18 euro per i kW eccedenti.

Tariffe bollo auto per le province autonome di Trento e Bolzano

Per il gruppo con potenza oltre 130 kW, il costo è di 2,84 euro fino a 100 kW e 4,26 euro per i kW in più.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le tariffe del bollo auto sono differenti: si riferiscono alla potenza ma anche alla distinzione tra Euro 4 ed Euro 5-6.

Per il bollo auto Euro 5-6, a Bolzano l’importo è di 2,09 euro fino a 100 kW e 3,13 euro per ogni kW in più oltre i 100. A Trento i due valori variano: 2,06 euro e 3,10 euro.

Per le vetture Euro 4, le tariffe aumentano. A Bolzano il costo è di 2,32 euro fino a 100 kW e 3,48 euro oltre i 100 kW, mentre a Trento i rispettivi valori sono di 2,58 euro e 3,87 euro.