Lotteria scontrini, i vincenti del 10 agosto 2023

Mentre scorrono le ferie estive continua la lotteria scontrini delle estrazioni differite. Doppio appuntamento oggi con i sorteggi. Si è tenuto il turno mensile a cui hanno preso parte gli scontrini del mese di luglio 2023. Si è tenuto anche il turno infrasettimanale a cui hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, dal lunedì 31 luglio 2023 a domenica 6 agosto 2023.

Il sorteggio mensile ha designato come vincenti 10 acquirenti (un premio da 100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ognuno). L’estrazione settimanale ha sancito 15 acquirenti vincenti (25.000 euro ognuno) e 15 venditori vincenti (5.000 euro ciascuno).

La comunicazione della vincita arriva sulla PEC o per raccomandata e si hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio, altrimenti è perso. Lo stesso scontrino estratto è vincente per chi ha comprato e chi ha venduto. Una volta sorteggiato, lo stesso scontrino non parteciperà ad altri turni.

Il gioco, come strutturato adesso, prevede estrazioni mensili, settimanali e annuali. Per partecipare è necessario mostrare al venditore il codice lotteria e pagare con strumento elettronico.

Le estrazioni mensili si fanno ogni secondo giovedì del mese e partecipano gli scontrini del mese precedente. Il sorteggio settimanale si fa ogni giovedì e vi prendono parte gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. Infine, i turni annuali interessano gli scontrini dell’anno precedente (la data di estrazione è decisa di volta in volta dall’Agenzia Dogane).

Mentre per le estrazioni settimanali e mensili vincono più acquirenti e più venditori come indicato in premessa, per i sorteggi annuali ogni volta vincenti sono solo 1 acquirente (5.000.000 di euro) e 1 venditore (1.000.000 di euro).

Il turno lotteria scontrini 10 agosto 2023, ecco i 25 codici vincenti

15 codici vincenti (estrazione settimanale)

1668-0032 96SRT000212 00010121

1514-0123 3BIWB005964

0770-0196 53SNS302336 00380028

1746-0127 53SNS300763 11070035

1708-0134 99SEA002528 00210003

1595-0163 3BIWB007728

0787-0035 53SNS300781 20360031

1323-0160 3BSDP001590 50290001

1547-0086 53MN2017825

0533-0050 53SNS300361 21530028

0977-0067 3BSDP001941 79160002

2115-0008 53SNS302598 00110012

1509-0395 99SEA003144 00700001

1705-0139 96SRT000341 18550002

1719-0070 99SEA002531 00320004.

10 codici vincenti (estrazione mensile)

1499-0055 99MEX053849

0571-0006 3BSDP001778 20760007

0929-0063 3BSDP002073 90250019

1458-0089 53SNS300346 11220030

1717-0063 53SNS300892 05640011

2251-0137 99MEY015381

1214-0008 96MK3014439

1322-0007 2CMZP300223

1690-0006 53SNS303281 10530018

1031-0065 53SNS302322 00510026.

Presto al suo fianco ci sarà anche una lotteria scontrini istantanea.

Chi vuole consultare il calendario completo dei sorteggi e i risultati vincenti di tutti i turni può farlo direttamente dal sito istituzionale lotteria scontrini.