Lotteria scontrini, turno del 2 marzo 2023 (i 15 codici vincenti)

Marzo è pazzo! Anzi marzo è bello!

Si presenta così il mese della primavera per i 15 vincitori della lotteria scontrini nell’estrazione infrasettimanale di oggi, 2 marzo 2023.

I fortunati vincitori devono controllare la PEC o la cassetta postale perché è qui che arriverà la comunicazione della dea bendata. Dal ricevimento della comunicazione poi si hanno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio, altrimenti è perso. Basta seguire le istruzioni riportare.

Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico, premia sia acquirenti che venditori. Sono previsti, infatti, premi per entrambe le parti. E lo scontrino vincente per il primo determina in automatico la vincita anche per il secondo.

Lotteria scontrini, come funziona oggi

La formula attuale del gioco prevede estrazioni periodiche (settimanali, mensili ed annuali). Il primo sorteggio in assoluto risale all’11 marzo 2021, a cui presero parte gli scontrini del mese di febbraio. Da quel momento, ogni secondo giovedì del mese si tiene una riffa mensile a cui partecipano gli scontrini del mese prima.

Le estrazioni settimanali sono cominciate il 10 giugno 2021. Si fanno ogni giovedì della settimana e vi partecipano gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

Infine, per l’estrazione annuale si deve ancora aspettare che l’Agenzia Dogane indichi la data in cui si terrà. Al mega sorteggio parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

Intanto, i sorteggi mensili e settimanali continueranno. Per partecipare bisognerà sempre esibire al venditore il codice lotteria. Presto a questa formula si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea.

Tutti i premi in palio

Come detto, per ogni estrazione sono previsti premi sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto.

per ogni estrazione settimanale del giovedì possono vincere 15 acquirenti (25.000 euro per ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro per ciascuno)

del giovedì possono vincere 15 acquirenti (25.000 euro per ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro per ciascuno) per ogni sorteggio mensile , possono vincere 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ciascuno)

, possono vincere 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ciascuno) per l’estrazione annuale c’è un maxipremio da 5.000.000 di euro per il fortunato acquirente e una maxipremio da 1.000.000 di euro per il venditore.

Estrazione lotteria scontrini del 2 marzo 2023, i 15 biglietti vincenti

Questi i premi in palio ogni volta:

Sul sito istituzionale lotteria scontrini sono pubblicati, di volta in volta, i biglietti vincenti di tutte le estrazioni. Questi i 15 codici vincenti dell’estrazione lotteria scontrini di oggi, 2 marzo 2023:

0101-0036 53SNS305226 01790007

0165-0203 88I24014139

0796-0014 99MEX091806

1367-0001 53SNS303231 04210015

1172-0272 72MU1056755

1434-0038 96SRT000927 00020104

1745-0005 53SNS301025 01130004

1646-0007 53SNS300274 00100035

1377-0012 53SNS303327 30660007

1149-0021 53SNS303249 37020024

1329-0150 53SNS300340 10090024

1326-0082 3BIWB004264

0335-0071 80M09501167

2389-0158 53SNS301188 61910017

1385-0180 99MEY036751.

Ricordiamo che lo scontrino una volta risultato vincente all’estrazione non parteciperà ai sorteggi futuri.

Appuntamento al prossimo sorteggio del 9 marzo 2023, in cui si terrà sia l’estrazione settimanale sia quella mensile (per gli scontrini del mese di febbraio 2023).