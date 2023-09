Lotteria scontrini, sorteggio 21 settembre 2023: chi può esultare

Con 15 biglietti estratti si è tenuta, oggi 21 settembre 2023, la consueta estrazione infrasettimanale della lotteria scontrini. Hanno preso parte al sorteggio gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 11 settembre 2023 a domenica 17 settembre 2023.

Il turno ha designato 30 vincitori, di cui 15 acquirenti e 15 venditori. In sostanza lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambi.

Ad ogni acquirente fortunato vanno 25.000 euro, mentre ad ogni venditore 5.000 euro. Della vincita riceveranno ufficiale notizia con lettera via PEC o raccomandata e da quel momento si avranno 90 giorni di tempo per farsi vivi e reclamare il premio vinto.

Cosa fare per partecipare

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, il gioco a premi legato all’acquisto di beni e servizi certificati da scontrino e pagati con strumenti elettronici, ha preso il via il giorno 11 marzo 2021.

Per parteciparvi serve mostrare al venditore il codice lotteria al momento dell’acquisto. Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale per un massimo di 1.000 biglietti per ciascun scontrino

La lotteria prevede estrazioni periodiche, ossia mensili, settimanali ed anche annuali.

Il turno mensile si tiene ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini del mese prima. Vincono sempre 10 acquirenti (100.000 euro ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ognuno).

I sorteggi settimanali si ripetono ogni giovedì di tutte le settimane. Partecipano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente. Ogni turno vincono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e altrettanti venditori (5.000 euro ognuno).

Per quanto riguarda le estrazioni annuali, queste si fanno nella data che viene stabilita dall’Agenzia Dogane e vi partecipano gli scontrini dell’anno prima. In palio c’è un premio da 5.000.000 di euro per l’acquirente e uno da 1.000.

000 di euro per il venditore.

Uno scontrino una volta vincente non può partecipare a future estrazioni.

Estrazione 21 settembre 2023, i vincenti della lotteria scontrini

Come detto in premessa, si è tenuto, oggi 21 settembre 2023, il turno infrasettimanale. Questi i 15 codici vincenti:

1009-0001 3BSDP001940 03610022

1057-0025 53SNS303909 06000004

2495-0061 99MEY010160

1455-0239 99MEY045699

0921-0160 53SNS302387 00550024

1704-0003 3BSDP000663 04440002

1787-0014 96SRT000115 15530001

0939-0070 3BSDP002072 72400001

0570-0003 53SNS300799 20840029

2510-0085 53SNS303002 00080007

1452-0058 99MEY044709

0281-0085 99IEC006654

1022-0002 99IEC005641

1906-0041 53SNS300689 00830007

2458-0228 53SNS301154 61930011

Il calendario delle estrazioni è presente sul sito istituzionale lotteria scontrini. Prossimo sorteggio, giovedì 28 settembre 2023.