Lotteria scontrini, sorteggio del 13 luglio 2023 (25 biglietti vincenti)

Questo giovedì, 13 luglio 2023, l’estrazione lotteria scontrini segna 25 acquirenti vincenti ed altrettanti venditori fortunati. Si è, infatti, tenuto il doppio appuntamento, ossia quello con il sorteggio infrasettimanale di ogni giovedì e con il sorteggio mensili di ogni secondo giovedì del mese.

Al turno infrasettimanale vincono 15 acquirenti e 15 venditori. Al turno mensile vincono 10 acquirenti e 10 venditori.

Ogni fortunato riceve comunicazione della vincita sulla PEC o per raccomandata ed ha 90 giorni di tempo per reclamare il premio, altrimenti è perso. Lo stesso scontrino estratto è vincente sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto e non parteciperà alle future estrazioni.

Tra poco anche la lotteria scontrini istantanea

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, intanto, continua quella iniziata l’11 marzo 2021 e che prevede sorteggi mensili, settimanali e annuali.

Le estrazioni mensili si fanno, dall’11 marzo 2021, ogni secondo giovedì del mese. Vi partecipano gli scontrini del mese prima. Vincono ogni turno 10 acquirenti e 10 venditori, ciascuno rispettivamente 100.000 euro e 20.000 euro.

Oltre al secondo giovedì del mese, a partire dal 10 giugno 2021, appuntamento anche ogni giovedì di ogni settimana, quando i tiene il turno a cui partecipano gli scontrini che vanno dal lunedì a domenica della settimana prima. Ogni volta sono estratti 15 premi da 20.000 euro ciascuno per 15 acquirenti e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per 15 venditori.

Infine, ci sono le estrazioni annuali. La prima è stata quella del 4 giugno 2022 (per gli scontrini trasmessi dal venditore al sistema, dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021). La seconda è stata quelle del 22 giugno 2022 (per gli scontrini del 2022). La terza si terrà nel 2024 (la data sarà da definirsi) e vi parteciperanno gli scontrini del 2023.

Lotteria scontrini 13 luglio 2023, tutti i biglietti vincenti

All’estrazione della lotteria scontrini di oggi, 13 luglio 2023, hanno partecipato gli scontrini trasmessi da lunedì 3 luglio 2023 a domenica 9 luglio 2023 (sorteggio settimanale) e quelli trasmessi dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2023 (estrazione mensile).

I 15 codici vincenti del 13 luglio 2023 (sorteggio settimanale)

0578-0109 3BSDP000680 05600007

1740-0062 53SNS300790 20410028

1145-0045 99IEC003768

1620-0042 53SNS302384 00330024

1615-0306 96MKR001940

1520-0105 53SNS303358 30890006

0883-0030 6BMST044164

1484-0073 99SEA003450 07330004

1263-0063 99SEA003308 35350004

0914-0044 99SEA004553 30100002

0357-0027 3BSDP001465 50610001

1520-0204 99MEX043422

1624-0078 53MN2015811

0948-0165 99IEB012123

0735-0291 53SNS305463 20460008.

I 10 codici vincenti del 13 luglio 2023 (sorteggio mensile)

1768-0023 53SNS300823 10450004

0676-0083 53SNS302993 02490081

2124-0061 53SNS301207 64350005

1708-0199 96MK3006952

0319-0057 3BIWB006074

1680-0169 53SNS302322 00510002

1408-0004 99SEA003958 37330003

1470-0242 99SEA003929 36460001

1388-0177 3BIWB003791

1632-0099 53SNS301438 08660012.

Il calendario di tutti i sorteggi è disponibile sul sito istituzionale lotteria scontrini.