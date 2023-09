Lotteria scontrini, se vinci e perdi lo scontrino

La lotteria scontrini continua con le sue estrazioni mensili, settimanali e annuali. I fortunati vincitori ricevono comunicazione del premio vinto e la ricevono sulla PEC o per raccomandata. Si hanno poi 90 giorni di tempo per reclamare il premio, altrimenti è perso.

Da ricordare è che, ad ogni sorteggio vincono sia chi ha comprato sia chi ha venduto. Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambi.

Ma cosa succede se si perde lo scontrino vincente? La vincita sarà pagata lo stesso?

Come funziona il gioco a premi

Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico è nato nel 2021 e continua ancora tutt’oggi. Per partecipare sono importanti due condizioni:

mostrare il codice lotteria al venditore al momento dell’acquisto

al venditore al momento dell’acquisto pagare l’acquisto con strumento elettronico.

Ad ogni euro di spesa corrisponde un biglietto virtuale per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrini.

La formula attuale della lotteria scontrini prevede sorteggi periodici.

ci sono estrazioni mensili (iniziate l’11 marzo 2021) che si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi partecipano gli scontrini del mese prima. Ogni volta in palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per chi ha comprato e 10 premi da 20.000 euro per chi ha venduto. Ne consegue, che ogni riffa mensile vincono 10 acquirenti (100.000 ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno)

. Si tengono ogni giovedì della settimana e vi prendono parte gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. Ogni turno vincono 15 acquirenti (25.000 euro per ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro per ciascuno). infine, ci sono anche sorteggi annuali per gli scontrini dell’anno prima. Si fanno nelle date che di volta in volta sono fissate dall’Agenzia Dogane. Vincenti sono un solo acquirente (5.000.000 di euro) e un solo venditore (1.000.000 di euro).

In dettaglio:

Presto, a questa formula del gioco si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea.

Lotteria scontrini, come fare se si perde lo scontrino

Come anticipato, coloro che sono vincenti nell’estrazione lotteria scontrini, ricevono comunicazione via PEC o per raccomandata. Devono reclamare il premio entro 90 giorni da detta comunicazione. Se si lasciano passare tali giorni senza reclamare, il premio sarà perso.

Questi i documenti richiesti per reclamare la vincita:

nota di comunicazione vincita in originale

documento identificativo della persona cui la comunicazione di vincita è diretta (ad esempio carta d’identità) e relativo Codice Fiscale

copia di documentazione utile ad attestare l’avvenuto pagamento del corrispettivo associato al biglietto virtuale vincente attraverso strumenti di pagamento elettronici ad esempio l’estratto di conto corrente emesso dall’Istituto bancario, o documento equipollente valevole ai fini della prova certa, da cui risulti che l’acquisto sia stato effettuato concretamente con strumenti di pagamento elettronici (è ammessa anche l’esibizione dello scontrino vincente in cui è data evidenza della transazione elettronica in modo certo);

attestazione del proprio istituto di credito bancario o postale utile a dimostrare la titolarità del conto corrente indicato per il versamento del premio.

Come si può notare, dunque, non è richiesto di esibire lo scontrino vincente. Pertanto, anche se lo si dovesse smarrire, la riscossione della vincita non è per nulla compromessa.

