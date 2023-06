La lotteria scontrini salta un turno, le Dogane spiegano il motivo

Dopo più di un anno di attesa, finalmente, si è svolto ieri, 22 giugno 2023, il primo sorteggio annuale della lotteria scontrini. Vi hanno partecipato quelli trasmessi, dal venditore al sistema, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2023.

Il codice vincente che ha decreto i due fortunati vincitori (acquirente e venditore) è “0918-0040 88S25001185 03630055”. All’acquirente è andato un maxi premio da 5.000.000 di euro e al venditore un maxi premio da 1.000.000 di euro.

L’estrazione è coincisa anche con il consueto turno infrasettimanale di ogni giovedì a cui prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima.

L’inizio del gioco risale al 2021

Volendo ripercorre un po’ la storia, la lotteria scontrini è iniziata il giorno 11 marzo 2021 quando si tenne la prima estrazione in assoluto. Vi presero parte gli scontrini del mese di febbraio dello stesso anno. Da quel giorno, ogni secondo giovedì del mese si fa un sorteggio a cui prendono parte gli scontrini del mese prima.

Ogni turno vincono 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno).

Alle estrazioni mensili, a decorrere dal 10 giugno 2021, si sono aggiunte quelle infrasettimanali che si tengono ogni giovedì. Vi partecipano gli scontrini trasmessi dal lunedì a domenica della settimana precedente. Ogni riffa settimanale vincono 15 acquirenti (un premio da 25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (premio da 5.000 euro ciascuno).

La formula del gioco prevede anche estrazioni annuali. Per la prima si è dovuto attendere quasi due anni. Si è svolta, come detto, il giorno 22 giugno 2023 e vi hanno preso parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2021. La data del prossimo sorteggio dovrà essere definita e vi parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. In palio, ogni volta ci sono 5.000.000 di euro per l’acquirente e 1.000.

Lotteria scontrini, slitta il turno del 29 giugno 2023

000 di euro per il venditore. Quindi, vincono solo 1 acquirente e 1 venditore.

Mentre continueranno le estrazioni periodiche (per partecipare serve il codice lotteria da mostrare al venditore quando si fa l’acquisto) presto a questa formula con sorteggi periodici si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea. In sostanza, si vincerà immediatamente senza dover aspettare i turni periodici.

Sul sito istituzionale lotteria scontrini si trovano pubblicati i biglietti vincenti di tutte le estrazioni e il calendario completo dei sorteggi fatti e ancora da farsi.

E proprio leggendo il calendario apprendiamo che il prossimo turno infrasettimanale del 29 giugno 2023 non si terrà. È spostato al 6 luglio 2023. La decisione è stata presa dall’Agenzia Dogane e monopoli con la determinazione direttoriale Prot. n. 234108 del 3 maggio 2023. Lo slittamento è giustificato dal fatto che il 29 giugno coincide con la festa dei Santi Pietro e Paolo, Patroni di Roma e in quel giorno gli Uffici dell’Agenzia con sede nella Capitale resteranno chiusi.

Al turno del 6 luglio, dunque, parteciperanno anche gli scontrini trasmessi da lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno.

Riassumendo…