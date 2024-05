Si è svolta anche oggi, 30 maggio 2024, un’altra fortunata estrazione per i partecipanti alla Lotteria degli Scontrini. Si tratta del 25° turno infrasettimanale di questo anno 2024.

Sono stati premiati scontrini dotati di codice lotteria, emessi tra il 20 e il 26 maggio, con un totale di 30 vincitori. Questo programma è stato ideato per premiare sia gli acquirenti che i venditori. Ogni scontrino elettronico può generare un premio per entrambe le parti coinvolte nella transazione. In questa settimana, 15 fortunati acquirenti hanno vinto ciascuno 25.000 euro, mentre i venditori corrispondenti hanno ricevuto 5.000 euro ciascuno.

I vincitori, come previsto, verranno informati ufficialmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata. È essenziale che i vincitori agiscano entro 90 giorni dalla ricezione della notifica per reclamare il loro premio, altrimenti perderanno il diritto di riscossione.

Dall’inizio del gioco ad oggi

Dal suo lancio nel 2021, la Lotteria degli Scontrini ha ricevuto un riscontro discreto, spingendo migliaia di italiani a preferire i pagamenti elettronici. Questo ha portato a una maggiore trasparenza nelle transazioni economiche e ha incentivato le piccole e medie imprese ad adottare sistemi di pagamento elettronici, modernizzando così il tessuto commerciale del paese.

Per partecipare alla lotteria, gli acquirenti devono presentare un codice lotteria durante l’acquisto e pagare tramite carta elettronica. Ogni euro speso genera un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino, che parteciperanno a estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si svolgono ogni giovedì e includono gli scontrini emessi nella settimana precedente (da lunedì a domenica). Le estrazioni mensili, invece, avvengono ogni secondo giovedì del mese e includono gli scontrini del mese precedente. Durante queste estrazioni mensili, 10 acquirenti vincono 100.000 euro ciascuno, mentre 10 venditori ricevono 20.000 euro ciascuno.

L’estrazione annuale raccoglie tutti gli scontrini emessi nell’anno precedente, con premi molto sostanziosi: 5.000.000 di euro per l’acquirente vincitore e 1.000.000 di euro per il venditore corrispondente.

Lotteria Scontrini, chi ha vinto il 30 maggio 2024

Una volta estratto, uno scontrino non partecipa più alle future estrazioni. Durante l’estrazione del 23 maggio 2024, sono stati selezionati i seguenti 15 codici fortunati:

1641-0084 99MEX085451

2061-0401 53SNS300634 01340020

1667-0189 88I24011685

1860-0187 3BIWB003843

1257-0122 3BSDP002152 03310038

1739-0104 88I24012397

2133-0084 53SNS300152 01320004

1715-0023 99SEA001576 B2580043

1920-0060 99MEX033204

2093-0047 53SNS300451 11390007

2090-0004 53SNS303360 22020006

1691-0158 96MK3019989

2097-0030 53SNS300771 11090017

0820-0067 53SNS300799 20840026

1258-0020 3BSDP001940 03610026.

Il prossimo appuntamento sul calendario Lotteria degli Scontrini è segnato per giovedì 6 giugno 2024.