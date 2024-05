Il 16 maggio 2024 ha segnato un altro significativo appuntamento con la Lotteria degli Scontrini, l’iniziativa voluta dal governo italiano per promuovere l’uso dei pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Durante questa estrazione settimanale, sono stati premiati gli scontrini, dotati di codice lotteria, emessi tra il 6 e il 12 maggio, con un totale di 30 vincitori.

La Lotteria degli Scontrini è stata progettata per premiare sia gli acquirenti che i venditori. Ogni scontrino elettronico genera un potenziale premio per entrambe le parti coinvolte nella transazione.

Questa settimana, 15 acquirenti hanno ricevuto un premio di 25.000 euro ciascuno, mentre i rispettivi venditori hanno ottenuto 5.000 euro ciascuno.

I fortunati vincitori saranno informati ufficialmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata. È cruciale per i vincitori agire prontamente: hanno a disposizione 90 giorni dal ricevimento della notifica per reclamare il loro premio, altrimenti perderanno il diritto di riscossione.

Pagare con carta elettronica

Sin dal suo lancio nel 2021, la Lotteria degli Scontrini ha riscosso un discreto. Ha incoraggiato migliaia di italiani a preferire i pagamenti elettronici, contribuendo a una maggiore trasparenza nelle transazioni economiche. Inoltre, ha reso le piccole e medie imprese più propense a dotarsi di sistemi di pagamento elettronici, modernizzando il tessuto commerciale del paese.

La partecipazione al gioco, richiede agli acquirenti di presentare un codice lotteria durante l’acquisto e di effettuare il pagamento tramite carta elettronica. Ogni euro speso genera un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino, che parteciperanno a estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si svolgono ogni giovedì e includono gli scontrini della settimana precedente (da lunedì a domenica). Le estrazioni mensili si tengono ogni secondo giovedì del mese, coinvolgendo gli scontrini del mese precedente. Durante queste estrazioni (mensili), 10 acquirenti vincono 100.000 euro ciascuno, mentre 10 venditori ricevono 20.000 euro ciascuno.

L’estrazione annuale, invece, raccoglie tutti gli scontrini dell’anno precedente.

Lotteria scontrini, i 15 codici fortunati del 16 maggio 2024

I premi annuali sono notevoli: 5.000.000 di euro per l’acquirente vincitore e 1.000.000 di euro per il venditore corrispondente.

Una volta estratto, uno scontrino non partecipa più alle future estrazioni, garantendo una distribuzione equa dei premi tra i partecipanti. Questo sistema è stato progettato per assicurare trasparenza e correttezza, due pilastri fondamentali per il successo dell’iniziativa. Ecco i 15 codici fortunati dell’estrazione 16 maggio 2024:

2023-0011 96SRT000137 44980003

2538-0026 99MEY015157

1585-0021 99SEA002874 01270030

1615-0016 99MEX200694

2695-0110 99MEY012653

1629-0003 3BIWB010759

1963-0219 96SRT000937 06130004

1802-0076 99MEY040966

1553-0024 53SNS300355 10720011

1837-0097 53SNS303223 00670017

1672-0120 80I14006791

1839-0007 53SNS303249 37020028

1637-0095 99MEY042271

1325-0069 53SNS303313 16330011

2035-0039 53SNS300254 00410051.

Il prossimo turno segnato a calendario della Lotteria degli Scontrini è fissato per giovedì, 23 maggio 2024.

Non resta che attendere per scoprire chi saranno i prossimi fortunati vincitori. Nel frattempo, continuare a fare acquisti con il codice lotteria e pagare con carta rimane il modo migliore per partecipare a questa emozionante iniziativa e, chissà, magari vincere uno dei premi messi in palio.