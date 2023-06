Lotteria scontrini 8 giugno 2023, i codici vincenti del doppio turno

Appuntamento doppio oggi, 8 giugno 2023, con la lotteria scontrini. Si sono tenute, infatti, sia l’estrazione mensile che quella infrasettimanale. Alla prima hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, nel mese di maggio. Al sorteggio infrasettimanale, invece, hanno partecipato quelli trasmessi dal lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno.

Vincono in totale 25 acquirenti e 25 venditori.

Questi riceveranno la comunicazione della vincita tramite PEC o raccomandata ed hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio altrimenti è perso. Lo stesso scontrino estratto è vincente sia per chi ha acquistato che per chi ha venduto ed è fuori dai giochi (quindi, non parteciperà più alle future estrazioni).

Quando è iniziata e come funziona la lotteria scontrini

Il gioco a premi legato agli acquisiti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico è iniziato l’11 marzo 2023. Per partecipare serve il codice lotteria.

Al primo sorteggio presero parte quelli trasmessi nel mese di febbraio dello stesso anno. Le estrazioni sono continuate e continueranno ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontri del mese precedente.

Ogni turno vincono 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno).

Ogni giovedì della settimana, a partire dal 10 giugno 2021, si fa un altro sorteggio a cui prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Ogni volta vincono 15 acquirenti (25.000 euro a ognuno) e 15 venditori (5.000 euro a testa).

Si aspetta il primo sorteggio annuale a cui dovranno prendere parte gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. In palio 5.000.000 di euro per un solo fortunato acquirente e 1.000.000 di euro per un solo fortunato venditore.

Molto presto a questa formula con estrazioni periodiche, si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea.

I 15 codici vincenti del sorteggio settimanale

Il turno infrasettimanale della lotteria scontrini di oggi 8 giugno 2023 ha sancito i seguenti 15 codici vincenti:

1455-0145 99MEX053518

1321-0023 96MKR007681

1351-0249 99MEY051848

1624-0126 88S25000267 35301008

1456-0226 99MEX052419

0139-0101 88S25001139 00011017

1332-0005 99MEX079037

1853-0009 96SRT000884 38480004

1596-0238 53SNS303670 02090001

1563-0018 99MEY026501

1291-0136 53SNS302939 00150010

1851-0086 53SNS300440 02870012

1342-0026 53SNS300783 11540035

1395-0027 2CITP001623

1513-0099 53SNS302708 00030018.

Prossimo appuntamento con l’estrazione settimanale è al 15 giugno 2023

Lotteria scontrini, i 10 codici vincenti del turno mensile

Il turno mensile della lotteria scontrini fatto oggi, 8 giugno 2023, per gli scontrini del mese di maggio, ha sancito i seguenti 10 codici vincenti:

1497-0021 53SNS303184 20210013

2132-0008 53SNS301193 61970003

1705-0032 53SNS300771 11090015

1358-0009 99MEY044804

1108-0012 99MEX096652

1540-0192 53SNS302488 01160013

1300-0007 80I24006249

1904-0030 53SNS301236 61250004

1331-0207 99MEX061081

1474-0007 53SNS302851 20060011.

Prossimo turno mensile al 13 luglio 2023, per gli scontrini di giugno.