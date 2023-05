Lotteria scontrini 25 maggio 2023, i codici dei biglietti vincenti

Anche questo mese di maggio sta per giungere al termine per lasciare spazio a giugno e all’arrivo dell’estate. Intanto, si è appena concluso anche l’ultimo turno del mese della lotteria scontrini, con l’estrazione di oggi, 25 maggio 2023.

Al sorteggio odierno hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 15 maggio a domenica 21 maggio.

Come per ogni estrazione infrasettimanale del giovedì, i fortunati sono stati 15 acquirenti e 15 venditori. Il gioco, infettai, prevede premi per entrambi e lo scontrino vincente per chi ha acquistato lo è in automatico anche per chi ha venduto. A ciascun acquirente vincente sono destinati 25.000 euro. Per i venditori, invece, il premio è di 5.000 euro per ciascuno.

La vincita è comunicata ad ognuno sulla PEC o per raccomandata e si hanno 90 giorni di tempo da detta comunicazione per reclamarla. Lasciando passare inutilmente questi giorni, il premio è perso.

Come funziona il gioco

Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico è nato l’11 marzo 2021.

In quella data ci fu la prima estrazione a cui presero parte gli scontrini di febbraio dello stesso anno. Da quel giorno, ognisi fa un sorteggio a cui partecipano gli scontrini del mese prima. In palio, ogni volta ci sono 10 premi da 100.000 euro destinati ad altrettanti acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per altrettanti venditori.

Dopo qualche mese, ed esattamente dal 10 giugno 2021, sono cominciate anche le estrazioni settimanali che si fanno ogni giovedì. Vi prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Ad ogni turno vincono 15 acquirenti (a ciascuno vanno 25.000 euro) e 15 venditori (a ciascuno vanno 5.000 euro).

Previste anche estrazioni annuali, anche se per la prima si attende ancora di conoscere la data.

I 15 biglietti vincenti lotteria scontrini del 25 maggio 2023

Vi dovranno partecipare gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. In palio un maxi premio da 5.000.000 di euro e un maxi premio da 1.000.000 di euro, rispettivamente per acquirente e venditore.

Mentre questa formula con sorteggi periodici continua (serve sempre il codice lotteria per partecipare), ben presto si affiancherà anche una lotteria scontrini con vincita istantanea. Intanto, questi i 15 codici vincenti (per acquirenti e venditori) dell’estrazione di oggi 25 maggio 2023:

1320-0103 53MN2018041

1068-0019 2CITP004272

1470-0047 3BIWB006811

1379-0091 2CITP003914

0635-0033 53SNS300224 11430029

1319-0071 2CITP001886

0802-0002 1BMIS087220

2096-0027 53SNS300163 00140052

1528-0251 96SRT000457 92730002

1513-0009 3BIWB004155

1272-0280 99MEX091038

0480-0016 3BIWB011219

1460-0020 99MEY032253

1609-0071 96SRT000755 39210001

1316-0023 96MKR015381.

Per conoscere il calendario di tutti i sorteggi è possibile consultarlo sul sito istituzionale lotteria scontrini. Prossimo appuntamento a giovedì 1 giugno 2023

