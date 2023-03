Lotteria scontrini 23 marzo 2023, sono 15 i biglietti vincenti

Appuntamento settimanale del giovedì con l’estrazione del gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico. Da poco concluso il sorteggio della lotteria scontrini 23 marzo 2023.

Sono 15 i codici vincenti. I biglietti segnano la vincita per 15 acquirenti e 15 venditori. Infatti, lo scontrino è vincente per entrambe le parti. Ciascun acquirente “vincitore” incassa un premio da 25.000 euro, mentre per ogni venditore c’è un premio da 5.000 euro. Entrambi riceveranno notizia della fortuna mediante PEC o raccomandata e avranno 90 giorni di tempo per reclamare il premio, seguendo le istruzioni indicate nella comunicazione stessa. Se si lasciano passare i 90 giorni la vincita non potrà più essere riscossa (ma sarà persa).

Come si svolge il gioco

Alla lotteria scontrini 23 marzo 2023 hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 13 marzo a domenica 19 marzo. Sono gli scontrini recanti il codice lotteria.

Si tratta dell’ennesima estrazione infrasettimanale da quando ha preso il via il gioco.

A questo proposito, ricordiamo che come formulata adesso, la lotteria prevede sorteggi periodici.

Ci sono estrazioni mensili che si fanno (dall’11 marzo 2021) il secondo giovedì di ogni mese. Vi prendono parte gli scontrini del mese prima. In palio, ogni volta ci sono premi per 10 acquirenti (100.000 euro per ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro per ognuno).

Dal 10 giugno 2021, ai sorteggi mensili, si sono aggiunte anche le estrazioni settimanali. Si tengono il giovedì di ogni settimana e vi partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. In palio ogni riffa del giovedì ci sono 15 premi da 25.000 euro ciascuno per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro ognuno per i venditori.

Questo significa, che il secondo giovedì di ogni mese c’è una doppia estrazione, ossia quella del mese e quella della settimana.

Vincono, quindi, 25 acquirenti e 25 venditori. Uno scontrino, una volta estratto in una estrazione non partecipa alle altre.

Il gioco prevede anche estrazioni annuali. Tuttavia, bisogna ancora che l’Agenzia Dogane stabilisca la prima data a cui parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. Vinceranno un solo acquirente (5.000.000 di euro) e un solo venditore (1.000.000 di euro).

Lotteria scontrini 23 marzo 2023, i 15 biglietti vincenti

Ben presto a questa formula del gioco si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea. Intanto, questi i 15 biglietti vincenti della lotteria scontrini 23 marzo 2023:

2850-0387 99MEY005899

0837-0002 3BSDP001940 03610021

1499-0041 3BSDP000042 02630003

1417-0004 53SNS303251 10060019

0155-0006 3BSDP002236 04180002

1718-0145 53SNS303275 00060009

1196-0025 53SNS300706 00160009

1426-0005 53SNS303369 37070037

0198-0005 53SNS300807 10750029

1715-0172 53SNS300725 00260020

0237-0002 96MB3034195

1392-0013 53SNS303222 00930004

1164-0030 2CMST003989

1542-0033 3BSDP000412 05120017

0079-0041 99IEB038179

Sul sito istituzionale lotteria scontrini c’è il calendario di tutti i sorteggi. Prossimo appuntamento al 30 marzo 2023.