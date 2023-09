Lotteria scontrini 2023, prima estrazione settembrina (codici vincenti)

Primo appuntamento di settembre 2023 con le estrazioni lotteria scontrini. Si è tenuto, nel pomeriggio di oggi (giorno 7), il sorteggio infrasettimanale a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre.

Il turno ha decreto 15 acquirenti vincenti (premio da 25.000 euro ciascuno) e 15 venditori vincitori (premio da 5.000 euro ciascuno). Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti, dunque. Adesso i fortunati hanno 90 giorni di tempo per riscuotere la vincita, altrimenti perdono il premio. I 90 giorni partono dalla notifica del premio vinto. Notifica che arriva via PEC o per raccomandata.

Un gioco iniziato nel 2021

Il gioco della lotteria scontrini, è iniziato nel 2021. Prevede estrazioni mensili, settimanali e annuali. Ad ogni euro di spesa, certificato da scontrino pagato con strumento elettronico, corrisponde un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 euro. Quindi, ogni scontrino può generare al massimo 1.000 biglietti virtuali.

I sorteggi mensili si fanno ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini trasmessi nel mese prima.

Qui, ogni tornata vincono 10 acquirenti (100.000 euro ciascuno) e 10 venditori (20.000 euro ognuno).

Le estrazioni infrasettimanali si tengono ogni giovedì con riferimento agli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana precedente. Ogni settimana, in palio 15 premi da 25.000 euro per altrettanti acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per altrettanti venditori.

Infine, la riffa annuale decreta un solo acquirente vincitore e un solo venditore vincente. Rispettivamente in palio ci sono 5.000.000 di euro e 1.000.000 di euro. All’estrazione partecipano gli scontrini dell’anno prima. La data è decisa di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Lotteria scontrini, codici vincenti del 7 settembre 2023

Per partecipare alla lotteria scontrini con estrazioni a formula differita serve mostrare al venditore, al momento dell’acquisto, il codice lotteria.

Lo scontrino una volta estratto non partecipa a futuri sorteggi.

Questi i 15 codici vincenti dell’estrazione 7 settembre 2023:

1744-0116 96SRT000336 39310002

1704-0066 53SNS303758 00320006

1394-0236 99MEY052158

1682-0219 96SRT000699 44520002

1486-0001 99MEY038018

1217-0012 53MN2021735

0997-0010 3BSDP002105 79030034

1785-0038 53SNS300774 11450003

1796-0187 53SNS301584 00710002

1501-0028 3BSDP001142 01910008

1345-0066 99SEA004428 00730001

1791-0291 99MEX025376

1702-0138 3BSDP000385 07200003

0575-0070 88S25001475 00091020

1757-0048 53SNS301593 01320012.

Sul sito istituzionale è possibile consultare il calendario di tutti i sorteggi e i biglietti vincenti di ogni turno. Presto inizierà anche la lotteria scontrini istantanea.

Prossima estrazione il 14 settembre 2023.