Lotteria scontrini 16 marzo 2023, biglietti estratti

Secondo turno infrasettimanale di questo mese di marzo. Si è conclusa l’estrazione lotteria scontrini 16 marzo 2023. Al sorteggio hanno partecipato gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 6 marzo a domenica 12 marzo.

Sono 15 acquirenti e 15 venditori i fortunati vincitori. Infatti, lo scontrino estratto fa vincere non solo chi ha comprato ma in automatico bacia anche chi ha venduto. Previsti generosi premi per entrambe le parti.

Ogni acquirente estratto ha vinto 25.000 euro. Ogni venditore, invece, 5.000 euro. La notizia della dea bendata arriva sulla PEC o per raccomandata e si avranno 90 giorni di tempo per reclamarla, altrimenti è persa. Le modalità di riscossione sono indicate nella comunicazione stessa.

Estrazioni e premi in palio

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, ricordiamo che quella che si svolge nell’attuale formula prevede sorteggi mensili (iniziati l’11 marzo 2021), settimanali (iniziati il 10 giugno 2021) ed annuali (non ancora è stata fatta nessuna estrazione). È un gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico.

Il turno mensile si fa ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini del mese prima. Ogni sorteggio possono vincere 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ognuno).

La riffa infrasettimanale, invece, si fa ogni giovedì della settimana e vi prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. I premi in palio sono quelli detti in premessa per il turno di oggi 16 marzo 2023.

Infine, l’estrazione annuale deve ancora avvenire (manca la data) e vi parteciperanno gli scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021. Vinceranno un acquirente ed un venditore, rispettivamente 5.000.000 di euro e 1.000.000 di euro.

Lotteria scontrini 16 marzo 2023, l’elenco dei 15 biglietti vincenti

La lotteria scontrini 16 marzo 2023, dunque, ha decretato 30 vincitori, di cui 15 acquirenti e 15 venditori.

1590-0017 53SNS301599 00110013

1368-0087 99MEY038793

1248-0089 99SEA003561 39160003

0132-0048 99IEC013964

0964-0188 96SRT001013 13050011

0163-0052 99IEC007748

0141-0034 99IEB043285

1780-0118 8AMTN006623

1898-0039 53SNS300988 04020082

1558-0157 88S25000211 80140010

1196-0243 3BIWB010633

1556-0314 99SEA001530 00620001

0122-0346 8AMTN030275

1442-0025 53SNS303402 02880001

1987-0025 96SRT000860 38220001.

Lo scontrino vincente per l’uno, come detto, lo è anche per l’altro. Quindi, i biglietti estratti restano 15. Questi i codici per il sorteggio di oggi:

Sul sito istituzionale lotteria scontrini è disponibile il calendario di tutte le estrazioni. Anche di quelle ancora da farsi. Per partecipare, ricordiamo, serve il codice lotteria da mostrare al venditore al momento dell’acquisto. Prossimo appuntamento a giovedì 23 marzo 2023.