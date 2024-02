Sono online i 15 codici vincenti dell’estrazione lotteria scontrini del 15 febbraio 2024. Al turno hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 5 febbraio 2024 a domenica 12 febbraio 2024.

Vincono 15 acquirenti e 15 venditori. Ciò in quanto lo stesso scontrino estratto porta premi ad entrambe le parti. Ogni acquirente intasca 25.000 euro e ogni esercente 5.000 euro. L’ufficialità della vincita sarà comunicata a ciascuno via PEC o per raccomandata. Dalla data di detta notifica partono i 90 giorni per reclamare il premio. Se il fortunato non si fa vivo, la vincita è persa.

Quali premi si vincono per ogni estrazione

Ricordiamo anche che o scontrini vincente in un sorteggio non partecipa più alle estrazioni successive.

L’attuale formula del gioco, come noto, prevede sorteggi mensili, settimanali e anche annuali. La partenza è stata l’11 marzo 2021. A questa prima estrazione presero parte gli scontrini di febbraio 2021. Ogni secondo giovedì del mese, da allora, si fa un sorteggio per gli scontrini del mese prima (estrazioni mensili).

Dal 10 giugno 2021, al via anche i turni infrasettimanali. Il sorteggio si fa ogni giovedì per gli scontrini che vanno dal lunedì alla domenica della settimana prima.

L’estrazione annuale, per gli scontrini dell’anno prima, invece si fa nella data che di volta in volta è decisa dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

In merito ai premi in palio, per le estrazioni mensili vincono, ogni turno, 10 acquirenti (100.000 per ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno). Per l’infrasettimanale i fortunati sono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) ed altrettanti venditori (5.000 euro per ognuno). Infine, per il turno annuale, in palio ci sono 5.000.000 di euro per un solo acquirente e 1.000.000 di euro per un solo venditore.

Estrazione 15 febbraio 2024: i codici vincenti lotteria scontrino

Sul calendario lotteria scontrini c’era l’appuntamento con l’estrazione infrasettimanale odierna (15 febbraio 2024). Questi i 15 codici vincenti:

1681-0035 99MEX053407

1895-0115 88S25000211 80140016

1213-0128 96SRT001473 92970005

0975-0232 53SNS305466 01410007

0959-0160 96SRT000988 30380005

1899-0232 99MEY020078

1093-0004 3BSDP002028 79190008

1015-0078 53SNS300825 20350031

1887-0091 88S25000910 80010017

0777-0079 53SNS300760 20370034

1716-0085 99SEA003541 35360003

1786-0020 3BSDP000653 05310004

2007-0076 53SNS300926 11180014

1686-0118 99MEX048612

1698-0250 99SEA003334 03550002.

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, prossimo appuntamento con l’estrazione del 22 febbraio 2024.

Ricordiamo che per partecipare bisogna mostrare al venditore, al momento dell’acquisto, il codice lotteria e pagare con carta elettronica.