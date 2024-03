La lotteria degli scontrini, lanciata ufficialmente nel 2021, continua le sue estrazioni. Ma i risultati del turno del 14 marzo 2024 (ossia ieri) si stanno facendo attendere più del solito. L’abitudine era quella di vedere i codici vincenti già disponibile nel primo pomeriggio della giornata stessa dell’estrazione. Tuttavia, chi ha visitato il sito ufficiale del gioco o ricercato i risultati sul web non ha trovato risposta. E ancora ora, mentre scriviamo, i risultati non sono pubblicati.

Eppure il calendario dei sorteggio indica tra le date della riffa anche quella del 14 marzo 2024.

Anzi il doppio turno, ossia quello infrasettimanale e quello mensile. Sorteggio infrasettimanale, per gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 4 marzo 2024 a domenica 10 marzo 2024. L’estrazione mensile, invece, per gli scontrini trasmessi nel mese di febbraio di questo stesso anno.

In totale i vincenti devono essere 25 acquirenti (di cui 10 del turno mensile e 15 del turno infrasettimanale) e 25 venditori (anche qui divisi tra 10 del turno mensile e 15 del turno infrasettimanale). Lo stesso scontrino estratto è vincente per entrambe le parti.

Ogni fortunato riceve notizia della vincita tramite PEC o raccomandata ed avrà 90 giorni di tempo per reclamare il premio altrimenti è perso.

Perché nasce la lotteria scontrini

L’Italia, con la sua complessa storia fiscale caratterizzata da alti livelli di evasione e un’economia sommersa significativa, ha costantemente cercato soluzioni per migliorare la collaborazione dei contribuenti. Nel corso degli anni, sono state introdotte diverse misure, da incentivi fiscali a sanzioni più severe per i trasgressori, ma il persistere di tali problematiche ha reso necessaria l’adozione di approcci più innovativi.

La lotteria degli scontrini, è emersa come risposta a queste sfide. L’idea del gioco nasce, infatti dalla volontà del nostro legislatore di incentivare l’uso di pagamenti elettronici nei negozi fisici e di contrastare, dunque, l’evasione fiscale.

La partecipazione alla lotteria scontrini è aperta a tutti i consumatori maggiorenni residenti in Italia.

Le estrazioni e i premi della lotteria scontrini

Per entrare in gioco, è necessario, se non già fatto, registrarsi sul portale ufficiale e ottenere il c.d. “Codice Lotteria” personale. Questo codice deve essere comunicato al venditore al momento dell’acquisto presso esercizi che accettano pagamenti tracciabili, come carte di credito, debito o app di pagamento. Ogni transazione effettuata con metodi tracciabili genera automaticamente dei biglietti virtuali che partecipano alle estrazioni. Per ogni euro di spesa si genera un biglietto, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.

Come strutturata oggi, la lotteria scontrini, prevede diverse tipologie di estrazioni: settimanali, mensili e annuali. In particolare:

Estrazioni Settimanali : si tengono ogni giovedì e coinvolgono gli scontrini che vanno dal lunedì a domenica della settimana precedente. Vincono ogni turno 15 acquirenti (25.000 ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno)

: si tengono ogni giovedì e coinvolgono gli scontrini che vanno dal lunedì a domenica della settimana precedente. Vincono ogni turno 15 acquirenti (25.000 ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno) Estrazioni Mensili : assegnano premi più sostanziosi e si basano sugli acquisti effettuati nel mese precedente. Sono estratto ogni volta 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e altrettanti venditori (20.000 euro a testa)

: assegnano premi più sostanziosi e si basano sugli acquisti effettuati nel mese precedente. Sono estratto ogni volta 10 acquirenti (100.000 euro per ognuno) e altrettanti venditori (20.000 euro a testa) Estrazione Annuale: un’occasione unica con premi di grande valore, basata su tutti gli scontrini accumulati nell’anno solare. La data non è stabilita a priori ma decisa di volta in volta dall’Agenzia Dogane. In palio 5.000.000 di euro per un solo acquirente estratto e 1.000.000 di euro per l’unico venditore corrispondente.

Lo scontrino una volta estratto non partecipa ai futuri sorteggi.

Guardando al futuro, alla formula attuale del gioco, dovrebbe presto affiancarsi anche la Lotteria degli scontrini istantanea. Un tentativo ulteriore per affrontare le criticità emerse e per ampliare l’impatto dell’idea legislativa nella lotta contro l’evasione fiscale. A seguire il link dove è possibile trovare i codici vincenti lotteria scontrini estrazione 14 marzo 2024 non appena saranno pubblicati.

Prossimo appuntamento a calendario lotteria scontrini il 21 marzo 2024.