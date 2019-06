Licenziato per un post su Facebook: dipendente reintegrato

Il dipendente licenziato per un post su Facebook è stato reintegrato. La motivazione dell’ordinanza da parte del giudice Angelo De Angelis è chiara: “Sanzione del tutto sproporzionata e ingiustamente afflittiva”. Il Tribunale di Nocera Inferiore, dunque, ha accolto il ricorso di Michele Gaglione, dipendente dello stabilimento “La Doria” di Acerra ed Rsu, che lo scorso novembre era stato licenziato per aver postato un commento ritenuto lesivo su Facebook contro i vertici aziendali. Sicuramente non è il primo caso legato ai social e il mondo del lavoro. Un’altra sentenza di pochi mesi fa riguardava una dipendente che in 18 mesi aveva effettuato migliaia di accessi a Facebook durante l’orario di lavoro. Nel caso del dipendente campano, invece, si tratta di un presunto post lesivo.

Dipendente reintegrato

Il dipendente si era subito opposto al licenziamento e assistito dalla Flai Cgil si era battuto dall’inizio, facendo anche leva sul fatto che, con altri colleghi, si era più volte operato per per evitare la chiusura dello stabilimento di Acerra. Dopo mesi, finalmente, Michele Gaglione ha vinto la causa e il giudice ha anche obbligato l’impresa a pagare le mensilità arretrate all’uomo oltre ai reintegro. In merito a ciò che è accaduto al dipendente, si sono espressi anche la Cgil Campania, Flai Cgil Campania e Napoli, Cgil Salerno e Flai Cgil Salerno con una nota in cui hanno affermato che “L’ordinanza conferma la sproporzione tra il gesto di Gaglione e l’atto dell’azienda”. Dunque non basta un post negativo su Facebook per essere licenziati, anche se il messaggio è ritenuto offensivo. Nel caso del dipendente campano il licenziamento è risultato esagerato.

Licenziata per troppi clic

Diversa la sentenza della Corte di Cassazione n. 3133 del 1° febbraio 2019 che aveva confermato la decisione della corte d’appello di Brescia la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento per una dipendente per troppi accessi ai social network. Il fatto riguardava una segretaria part-time di uno studio medico che impiegava molto del suo tempo sui social. Si parlava di 6mila accessi in 18 mesi, la maggior parte dei quali su Facebook. La dipendente aveva impugnato la decisione ma la sentenza aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Ad inchiodarla la cronologia del Pc che dimostrava appunto gli innumerevoli accessi ai social durante l’orario di lavoro.

