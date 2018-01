Legge 104, trasferimento e tutela categorie protette

Legge 104, trasferimento lavoro e categorie protette, due quesiti dei nostri lettori:

1) Buongiorno, ho visto nel Vs. sito i vari argomenti trattati e che date anche consigli utili. Non so se posso chiedere. Sono diabetica da 35 anni,(diabete mellito tipo 1) ho 50 anni, ho invalidità del 50%. Cefalea con aurea, pressione alta, obesità (visto che insulina fa aumentare di peso) ed ho la legge 104 comma 1 art.3.

Da gennaio del 2017 mi hanno trasferito dal posto di lavoro per fusione, da circa 12Km che avevo da casa a 35Km di distanza, tramite email ho comunque richiesto, vista la mia situazione di tenermi in considerazione quanto prima ad un avvicinamento (diciamo che essendo solo io a svolgere una certa mansione in una delle due realtà che si sono fuse, non avrebbero di certo acconsentito alla mia richiesta).

A settembre mi hanno cambiato mansione, ma come luogo di lavoro sono stata trasferita al piano superiore, sempre a 35 Km da casa (ho fatto comunque presente la cosa, questa volta telefonicamente, visto che il cambio di mansione mi è stato detto via filo, dopo una settimana ho trovato sulla scrivania la lettera, ma anche questa volta non sono stata nemmeno ascoltata).

Fino ad oggi (sempre tramite domanda scritta) mi hanno concesso il part-time, richiesto sempre per motivi di salute; sono passati da richieste di 2 anni ad 1 anno a 6 mesi e a dicembre per 1 mese. Scade il 31,12,2017 e ho avuto un colloquio ieri mattina, in cui mi dicono che non me lo vogliono rinnovare.

Ho anche presentato domanda d’avvicinamento (stavolta con raccomandata), sempre per motivi di salute, specificando che orari troppo distaccati da iniezioni mi scombussolano, già una situazione precaria, ma anche qui mi hanno detto di no. Nel colloquio di ieri, si sono lamentati su una mia email, in cui comunicavo che dovevo andare a casa, con il mio mezzo, stavo abbastanza male da non sentirmi in grado di guidare per un tragitto di 35km (e mi può succedere due o tre volte all’anno), ma dovevo anche andare dal medico nel pomeriggio, naturalmente anche a questa richiesta avevano risposto di no; a quanto pare (dicono) ho usato termini forti (è stato un pretesto per attaccarmi!), peccato che al mio rientro, dopo la malattia, il responsabile mi abbia detto che sono un peso per l’azienda e che dovevo andare in pensione, o l’INPS me la doveva dare.

Alla fine del colloquio, mi hanno detto, a voce, che se mi comporto bene (e da noi e tieni da parte i sindacati e dimmi solo si alle mie richieste), mi terranno in considerazione forse tra un mese, 3 o 6 per accogliere richiesta di part-time e/o avvicinamento. Purtroppo ho molti dubbi sulla sincerità di questa affermazione! E non so come affrontare anche solo 1 mese di tempo pieno, perché già ora facendo part-time arrivo a casa esausta, senza contare quando ho crisi notturne o glicemia che mi va alle stelle e poi ho anche crisi di giorno, è una malattia deleteria, è una continua lotta.

La mia domanda è se possono fare questo? Che categoria protetta sono? Non ho diritto a nulla!

Risposta

La legge 104/92 che tutela i diritti delle persone disabili prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili. Le agevolazioni sono essenzialmente e soprattutto finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro.

In particolare:

1. l’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:

scelta prioritaria tra le sedi disponibili;

precedenza in sede di trasferimento a domanda;

2. l’art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.

Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 sono necessarie:

a. la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 – comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato;

b. invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).

Per usufruire delle agevolazioni di cui all’art 33 della legge 104/92 è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso la Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato.

Le agevolazioni di cui all’art. 21 operano solo nell’ambito della pubblica amministrazione in quanto si riferiscono specificamente alle persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo, mentre le agevolazioni di cui all’art. 33 si applicano sia al settore pubblico che alle imprese private.

Invalidità e categorie protette

2) Salve: volevo sapere mia figlia ha il 35% d’invalidità più la legge 104 con patologia posso scriverla nella categoria protetta.

Risposta

L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Dal 1999 ad oggi, la suddetta legge è stata ampiamente modificata, incrementando gli strumenti di tutela per i lavoratori disabili e per le fasce deboli.

A partire dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti sono obbligate all’assunzione di una persona disabile.

Il decreto legislativo n. 185/2016, modificando l’art. 15 – comma 4 della legge n. 68/99, inasprisce le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili.

Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell’invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99.

Collocamento mirato

Per collocamento mirato si intende il complesso degli “strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.

Dal collocamento mirato deriva l’istituto delle assunzioni obbligatorie. Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a:

invalidi civili con percentuale di i nvalidità dal 46 al 100% ,

, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%,

gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria,

i non vedenti e i sordomuti;

categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Di seguito riportiamo due link istituzionali che potranno essere utili per l’aggiornamento dei candidati e delle aziende.

Cliccalavoro.gov

Parlamento.it

Conclusioni

Lei ha diritto al trasferimento, quindi ne faccia richiesta al datore di lavoro, allegando:

la certificazione di handicap e di invalidità (nel caso dell’art. 21);

la certificazione di handicap grave (nel caso dell’art. 33).

Non tenga conto delle cose dette a voce, se appartiene ad un sindacato, mandi la copia della richiesta anche a loro.

