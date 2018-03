Lavoro turismo: corsi e assunzioni di Costa Crociere sulle navi, come partecipare alle selezioni

Per chi sogna di lavorare nel mondo del turismo, Costa Crociere ha aperto le selezioni per alcuni corsi finalizzati all’assunzione. Si tratta di percorsi formativi gratuiti che mirano a creare posti di lavoro a bordo nave. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta, come funziona e chi può inviare la propria candidatura.

L’obiettivo dei corsi di formazione di Costa Crociere è assumere personale qualificato e infatti, alla fine del corso, vengono assunti buona parte di coloro che hanno partecipato. Si tratta di contratti a tempo determinato di 4 o 6 mesi che possono essere rinnovati. Per adesso è possibile inviare la candidatura per partecipare ai seguenti corsi di formazione:

Tour Escort, corso organizzato in collaborazione con la Regione Liguria per 20 allievi. Il corso si svolgerà a Genova e avrà la durata di 363 ore. Alla fine del corso è prevista assunzione per il 60%. Per poter partecipare è necessario possedere diploma di scuola superiore, almeno 18 anni di età, conoscenza della lingua italiana, inglese e di un’altra lingua tra francese, tedesco e spagnolo. Bisogna anche essere disoccupati e avere residenza o domicilio in Liguria. Alla fine del corso i candidati otterranno un attestato di qualifica e oltre la metà saranno assunti a bordo nave. La domanda va inviata entro le ore 12.00 del 3 aprile 2018.

corso per Pizzaiolo organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per 15 allievi da assumere a bordo nave. Per candidarsi è necessario essere disoccupati, avere iscrizione ai Centri per l’Impiego, qualifica alberghiera o simile, 2 anni di esperienza professionale, conoscenza della lingua inglese e iscrizione al progetto Pipol Fvg / Garanzia Giovani o Pipol Fvg/ Occupabilità. La domanda va inviata entro il 16 aprile 2018.

corso gratuito per Pasticceri organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia rivolto a 15 disoccupati con iscrizione ai CpI.

corso per Fotografo organizzato dalla Regione Liguria, per il progetto cofinanziato dall’Unione Europea-Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Per candidarsi è necessario inviare la candidatura entro le ore 12.00 del 24 aprile 2018 presso la Fondazione Italiana della Marina Mercantile – Villa Figoli des Geneys, Via Olivette 38 – 16011 – Arenzano (Genova).

corso per Animatore Costa Crociere per 15 animatori Organizzato in collaborazione con la Regione Marche. La domanda va inviata entro il 28 marzo tramite il sito www.provincialavoro.it