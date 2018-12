Lavoro Tally Weijl e Bershka: nuove offerte per diplomati in Italia e non solo

Sognate di lavorare nel settore moda e vendite? A cercare personale, soprattutto giovani, sono Tally Weijl e Bershka. Parliamo di catene low cost di abbigliamento che di tanto in tanto sono a caccia di nuovi profili. Vediamo quali sono le offerte di lavoro attive, i requisiti per candidarsi e dove cercano.

Tally Weijl lavora con noi, posizioni aperte

Il marchio di abbigliamento svizzero Tally Weijl ad oggi conta 900 negozi in vari paesi del mondo. La sede è a Basilea mentre lo studio si trova a Parigi. Il brand è presente anche in Italia con vari negozi per giovanissime. Le offerte di lavoro riguardano proprio l’Italia, anche se sul sito dedicato alle carriere sono presenti varie opportunità per chi sogna di lavorare anche all’estero. In questo momento sono aperte le posizioni per Store Manager a Milano e Reggio Emilia, si tratta di una figura che dovrà occuparsi di gestire il team del negozio e seguire le varie fasi operative, per questo si richiedono esperienza pregressa, capacità commerciali e conoscenza delle tecniche di gestione del personale e di vendita.

Le altre figure ricercate riguardano l’estero e le nuove aperture dei negozi che avverranno nei prossimi giorni o nel 2019 direttamente. Sono ad esempio aperte delle posizioni a Basilea, San Gallo, Ginevra, Linz, Amburgo, Vienna e altre città in Svizzera, Germania e Austria. Maggiori info sul sito lavoro e carriere.

Assunzioni Bershka per giovani

A cercare personale è anche Bershka, che ha aperto delle nuove posizioni per i vari punti vendita italiani. Ricordiamo che parliamo del noto brand di moda low cost del gruppo Inditex, che segue anche Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho e altri. In Italia sono numerosi i negozi del marchio di moda low cost spagnolo e molto spesso vengono aperte nuove posizioni. Troviamo, ad esempio, la ricerca per commessi o commesse a Reggio Emilia, Milano, Grosseto, Vicenza, Civitanova Marche, Latina, Ferrara, Rimini, Fano, Verona, Bologna, Monza,Torino, Arese (MI) e Limbiate (MI). Si richiedono, dunque, persone flessibili e amanti della moda che conoscano la lingua inglese o altre lingue, in grado di occuparsi di riassortimento e riordino della merce. Per questa posizione si offre contratto part time su turni dal lunedì alla domenica.

Bershka sta anche cercando Visual Merchandiser a Milano, anche in questo caso, tra i requisiti richiesti, troviamo la passione per la moda, conoscenza lingue e la disponibilità a lavorare su turni da lunedì alla domenica. Si cerca anche un Vice responsabile di negozio a Brescia che abbia già esperienza di almeno 3 anni nel settore retail e Responsabile di negozio a Milano, Marghera, Verona con esperienza di almeno 3/5 anni nel Retail, preferibilmente del settore moda. Tutte le offerte lavoro di Bershka si trovano alla pagina dedicata alle carriere dove, come sempre, è possibile inviare la propria candidatura iscrivendosi al portale indicato. Sullo stesso sito sono anche disponibili tutte le offerte di lavoro del gruppo Inditex dunque riguardanti gli altri marchi spagnoli come Zara e via dicendo.

