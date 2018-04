Lavoro nel turismo: le migliori offerte di lavoro di aprile 2018 anche per diplomati

Lavorare nel settore turismo è un’ottima opportunità per chi ama viaggiare o iniziare una carriera che prevede, tra le mansioni, spostamenti e contatto con il mondo esterno. Attualmente sono tante le offerte di lavoro per chi sogna di essere assunto in questo campo. Tra villaggi turistici, aerei e lavori a bordo delle navi da crociera vediamo quali sono le posizioni aperte al momento.

Emirates lavora con noi, si cercano assistenti di volo in Italia

La nota compagnia aerea con base a Dubai sta cercando assistenti di volo in Italia e ha organizzato un Cabin Crew Open Day 2018 per trovare le nuove risorse. Di tanto in tanto Emirates organizza delle giornate di reclutamento in giro per il mondo e stavolta tocca anche all’Italia. L’opportunità è ghiotta visto che i dipendenti che vengono assunti arrivano a guadagnare anche 2mila euro al mese nel caso degli assistenti di volo senza contare i numerosi benefit. Ad oggi, Emirates conta 100mila dipendenti e 240 aeromobili e vola verso numerosi paesi tra Europa, Middle East, Asia, Africa, Australia, Nuova Zelanda. Il prossimo Open Day di Emirates per l’Italia è in programma a Roma il 21 aprile.

Durante l’incontro alcuni responsabili delle Risorse Umane valuteranno i candidati che si presenteranno presso l’hotel Golden Tulip Rome Airport, Via della Scafa n. 416 – 00054 Isola Sacra, Fiumicino. Per poter prendere parte è necessario possedere alcuni requisiti tra cui avere almeno 21 anni, conoscere l’inglese a livello ottimo e preferibilmente altre lingue, avere un’altezza di almeno 160 cm, possedere un diploma, non avere tatuaggi visibili, portata minima del braccio di 212 cm. Per avere maggiori informazioni è necessario collegarsi alla pagina Emirates lavoro e carriere dove sono presenti le informazioni sugli Open Day.

Assunzioni con Royal Caribbean, le posizioni ricercate a bordo nave

Per chi sogna di lavorare sulle navi da crociera, anche la compagnia Royal Caribbean è alla ricerca di nuovo personale da assumere. La compagnia offre crociere verso 490 destinazioni e conta 40 navi in servizio. Attualmente la compagnia è a caccia di circa 200 figure da assumere per 6 mesi circa con contratti stagionali rinnovabili. Vitto e alloggio sono a carico dell’azienda. Sono diverse le aree per cui la compagnia sta cercando personale, tra questi Cucina, Pulizie e Gestione Camere, Food & Beverage e Inventario. Nel dettaglio si stanno cercando per l’area cucina panettiere, macellaio, pasticcere, cuoco esperto in sushi e coco per buffet, Capo Partita, cuoco dispensa, Capi Partita Panetteria / Macelleria / Dispensa / Sushi, Executive Chef e Executive Sous Chef. Per l’area Food and Beverage si cercano Addetto Servizio in camera, Sommelier, barista, Beverage Operations Manager, Senior Beverage Operations Manager.

Per l’area intrattenimento, invece, si cercano Amministratore dei programmi di crociera, Adventure Ocean Manager, Activities Host / Hostess, Responsabile Escursioni a terra, tecnico del Suono, Istruttore Subacqueo. Questi sono solo alcuni degli annunci disponibili sul portale Lavoro e Carriere di Royal Caribbean, per cui è possibile trovare tutte le specifiche e i dettagli sugli annunci direttamente nel link indicato. In alcuni casi, infatti, non è richiesta nessuna esperienza o bastano brevi esperienze.

Nuovo villaggio turistico a Porto Tolle con 800 assunzioni

Molto presto a Porto Tolle sorgerà un grande villaggio turistico che porterà alla creazione di 800 posti di lavoro. La società toscana Human Company, ha vinto il bando promosso da Enel per la riqualificazione dell’ex impianto di produzione di energia elettrica della località veneta che permetterà di costruire un villaggio che potrà ospitare 800mila turisti all’anno. Il villaggio turistico sarà costruito dal prossimo anno con l’abbattimento della centrale termolettrica Enel.

Non ci sono ancora annunci specifici visto che la costruzione del grande complesso deve ancora iniziare, ma si pensa che le figure ricercate saranno le solite ossia addetti ricevimento, pulizie, ristorazione, animatori etc. Non resta che rimanere aggiornati per sapere quando usciranno gli annunci relativi alle 800 figure per il nuovo mega villaggio di Porto Tolle, che ancora non ha neppure un nome ma il progetto sembra confermato.

