Lavoro nel turismo: assunzioni Walt Disney World e Obiettivo Tropici per giovani, anche all’estero

Se sognate di lavorare nel settore del turismo ci sono varie offerte lavoro all’estero e in Italia da non farsi scappare. Vediamo quali sono e come candidarsi.

Assunzioni Walt Disney World, offerte nel parco a tema di Orlando

Il celebre parco divertimenti Walt Disney World di Orlando sta cercando camerieri, hostess, addetti vendite, cuochi e baristi per il 2019. Nonostante la sede di lavoro si trovi in Usa le selezioni si svolgeranno anche Milano e Roma grazie al programma di scambio interculturale International Program at the Walt Disney World Resort. Il Walt Disney World Resort comprende vari parchi a tema e un mega-store con negozi, ristoranti e locali. Ad occuparsi della selezione italiana di giovani è International Services che sta appunto cercando ragazzi interessati a lavorare negli Stati Uniti ed inserire nei ristoranti italiani del parco.

Si cercano quindi camerieri, hostess, baristi, cuochi e venditori per lavorare nei ristoranti Tutto Gusto, Tutto Italia e Via Napoli e nei ristoranti Maria & Enzo, Enzo’s Hideway e Pizza Ponte all’interno dei parchi a tema. I candidati otterranno un contratto di 12 mesi o massimo 15 mesi con assistenza per l’ottenimento del visto Q1 Visa. Oltre alla nazionalità italiana si richiede età minima di 18 o 21 anni a seconda dell’offerta lavoro, buona conoscenza inglese e disponibilità a vivere negli Usa per un periodo di tempo fino a 15 mesi. Le prossime selezioni si svolgeranno a febbraio 2019 con inizio lavoro da aprile 2019. Le candidature vanno inviate a questo link

Lavoro per giovani nel settore animazione

Se invece sognate di lavorare nell’animazione turistica a cercare 300 figure è Obiettivo Tropici, realtà con varie sedi a Bari, Catania e Milano, che sta reclutando candidati per assunzioni in Italia e all’estero. Le prossime selezioni si svolgeranno il 28 novembre a Campobasso in collaborazione con EURES Molise. Si cercano giovani, anche senza esperienza, disponibili a lavorare nelle strutture turistiche in Italia e nel mondo per il periodo invernale (Spagna, Maldive, Oman, Santo Domingo, Egitto, Jamaica etc).

Le selezioni di fine novembre saranno disponibili per la ricerca di:

-Animatori sportivi

-Istruttori fitness e yoga

-Responsabile settore mini e jr. club

-cantanti, ballerini, coreografi

-Tecnici suono e luci

Tra i requisiti figurano l’età di almeno 18 anni, avere il diploma, conoscenza inglese e tedesco e doti comunicative. I candidati otterranno un contratto di lavoro a tempo determinato con vitto e alloggio inclusi. Le candidature vanno inviate entro il 27 novembre mandando una email a [email protected] [email protected] con oggetto Selezioni Eures o controllare il sito www.obiettivotropici.com per altre offerte o per autocandidarsi.

