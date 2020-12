Lavoro Natale 2020: 1.800 assunzioni e offerte in tutta Italia

Nuove offerte di lavoro per il Natale 2020 in tutta Italia. A cercare nuove figure per vari ambiti e settori è ETJCA. Durante il periodo di Natale, infatti, si cercano molte figure professionali per vari ambiti, che vanno dalla logistica, GDO ma anche dall’industria metalmeccanica. Vediamo quali sono le figure ricercate e come inviare la candidatura.

Le figure ricercate da ETJCA per Natale

ETJCA sta cercando 1800 figure per Natale, tra cui circa 360 per operai meccanici, addetti alla qualità, salatori, manutentori e carpentieri per l’industria metalmeccanica.

Oltre a queste figure si cercano anche 180 infermieri e operatori socio sanitari nel Nord Italia per l’emergenza coronavirus.

Anche per l’industria alimentare si cercano varie figure, tra cui addetti alla produzione, confezionamento e imballaggio per l’aumento della produzione temporanea in vista delle feste. Ovviamente, si cercano anche molte figure per la grande distribuzione tra cui addetti vendita, addetti all’inventario, addetti al banco, scaffalisti, salumieri.

Nel settore trasporti e logistica si stanno cercando addetti all’inserimento dei dati delle spedizioni, autisti e driver, addetti al magazzino.

Nel Nord Italia la ricerca è rivolta a circa 1200 figure tra tra sanità, GDO e settore metalmeccanico, tra cui anche corsi per il ricollocamento dei disoccupati in Veneto, mentre in Piemonte molti addetti all’industria alimentare e operatori sanitari, in Liguria addetti all’inventario.

Nel centro Italia si cercano solo in Emilia Romagna 270 figure per settore sanità e cura della persona, professionisti industria metalmeccanica e impiegati dell’industria alimentare in Toscana, così come assistenti sociali. In Lazio si cercano manutentori polivalenti, ingegneri, consulenti commerciali e informatori medico scientifici.

Nel Sud Italia si cercano in particolare addetti vendita, addetti alla contabilità e costumer service in Puglia.

Come inviare la candidatura

Tutte le offerte di lavoro per Natale si trovano alla pagina di ETJCA dedicata alle carriere. Si ricorda anche, che si tratta di offerte di lavoro temporanee, quindi valide per il periodo di dicembre o gennaio, a seconda della figura ricercata. Anche per i requisiti, tutti i dettagli si trovano nella pagina indicata sopra.

Vedi anche: Concorsi Pubblica Amministrazione 2021: in arrivo quasi 30mila posti di lavoro

Offerte lavoro Natale 2020: 3mila posti nella GDO e logistica in tutta Italia