Lavoro in banca 2018: assunzioni Unicredit, posizioni aperte e come candidarsi

Per chi sogna di lavorare in banca, Unicredit è a caccia di nuovo personale da assumere. Sono diverse le figure ricercate dal gruppo che ad oggi conta quasi 150mila dipendenti in tutti i paesi in cui opera per un totale di 8.600 sportelli bancari. Vediamo quali sono le figure ricercate da Unicredit e i requisiti per candidarsi.

Unicredit lavora con noi: requisiti e posizioni aperte

Unicredit cerca soprattutto giovani laureati con esperienza oppure senza esperienza da avviare in percorsi di stage. Al momento le posizioni aperte riguardano alcune zone italiane come Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Sicilia e Veneto. Nel dettaglio si cercano

Consulenti di agenzia a Cologno Monzese (Milano), Bologna, Modena e Torino che saranno assunti in apprendistato. Si richiede laurea economica o giuridica ed età fino a 29 anni

Consulenti recruiting di filiale per l’estate 2018 in Lombardia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto. Anche per questa posizione è richiesta laurea economica, matematica o giuridica, votazione alta e disponibilità agli spostamenti.

Si cercano anche per le sedi di Milano: UniRisk Quantitative Risk Analyst, Product Manager Banking & Credit Products, Corporate Finance Advisory Italy, Analista Programmatore Senior, Addetto Customer Care Native English Speaker, Addetto Compliance, Commercial Banking Italy, IT Risk and Compliance (GRC) Analyst, Internship Markets Business & Process Transformation. Queste sono solo alcune delle offerte disponibili per la sede di Milano per cui sono richieste diversi livelli di esperienza e studio.

Si cercano anche Specialista Bilancio Consolidato a Reggio Emilia e Addetto CFO Area Pegno a Roma.

Come candidarsi

Per inviare la candidatura, come sempre, è necessario, collegarsi al sito di Unicredit e cliccare sull’annuncio di interesse. Ricordiamo che questi vengono aggiornati di volta in volta e quindi potrebbero cambiare. In ogni caso rimanendo sintonizzati sul portale Unicredit lavora con noi sarà possibile sempre rimanere aggiornati sulle posizioni aperte.

