Lavoro all’estero e non solo: centinaia di posti di lavoro nel 2019, figure cercate

Nuove offerte di lavoro all’estero e nel settore del turismo. A cercare personale sono alcune navi da crociera che operano negli Stati Uniti, ma anche villaggi turistici e ristoranti in Norvegia. Per chi sogna una carriera all’estero o un’esperienza fuori dai confini nazionali ecco una carrellata di proposte.

20 camerieri sulle navi da crociera negli Stati Uniti

EURES Regione Veneto cerca 20 candidati interessati a lavorare sulle navi da crociera di lusso, negli Stati Uniti.

Lavoro in Norvegia in ristorante

Il contratto sarà di 6 mesi con una retribuzione iniziale di 2750 dollari. Per potersi candidare è necessario possedere alcuni requisiti quali ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza in locali di pregio, capacità di lavoro in team internazionali, doti relazionali. Da quello che si apprende il lavoro sarà 7 giorni su 7 con alloggio in cabina doppia, voli e andata e ritorno per l’imbarco, costo del visto Usa e rimborso visite mediche. La candidatura va inviata a [email protected] [email protected] cv in inglese con presentazione e foto scrivendo nell’oggetto “Oceania Cruises – Waiter”.

Per chi sogna di lavorare all’estero, sono disponibili dei posti di lavoro a Villa Paradiso Grensen, a Oslo. Nel dettaglio la ricerca è rivolta a chef, cuochi, pizzaioli, camerieri e baristi. La candidatura potrà essere inviata entro il 31 marzo mentre tra i requisiti si richiedono età minima 20 anni, disponibilità a lavorare fino a sera e durante i weekend e ovviamente conoscenza della lingua inglese. La candidatura va inviata a [email protected] e [email protected], inserendo come oggetto “Grensen”.

Lavoro Blu Hotels, posizioni aperte

Sono infine disponibili dei posti di lavoro nel settore alberghiero con Blu Hotels. Si cercano 150 persone per la stagione estiva da inserire mediante contratti di apprendistato e in stage. Sono varie le figure ricercate: Commis di cucina, chef, pasticceri, Capi partita, Capi Ricevimento e Impiegati di Ricevimento, baristi, Maitre, Chef de Rang e Commis di Sala, estetiste, camerieri ai piani, magazzinieri, economo.

Tra le figure ricercate anche:

Pasticciere per Palazzo Arzaga Resort a Calvagese della Riviera (Brescia);

Capo Ricevimento per Blu Hotels Senales a Val Senales (Bolzano)

Impiegato / Impiegata Junior Ufficio Mice a Cunettone di Salò;

Impiegati Ufficio Booking – Cunettone di Salò.

Governanti d’albergo per varie strutture – Umbria, Toscana;

Chef di Cucina per Villa Paradiso Village – Passignano sul Trasimeno (Perugia)

Chef de rang per Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort a Calvagese della Riviera (Brescia)

Le candidature vanno inviate collegandosi alla pagina http://www.bluhotels.it/lavora-con-noi dove è possibile prendere visione di tutti i dettagli e la sede di lavoro.

